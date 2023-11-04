Saturday, 04 November 2023 11:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم السابع: عار العالم فى غزة.. النازيون الجدد يواصلون جرائم الإبادة

11/4/2023 2:39:09 PM
(MENAFN- Youm7) تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: عار العالم فى غزة.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

عار العالم فى غزة

النازيون الجدد يواصلون جرائم الإبادة فى غزة

الطيران الحربى الإسرائيلى يستهدف المستشفيات والمدارس.. وارتفاع عدد الشهداء لـ9488 مواطنا












MENAFN04112023000132011024ID1107371803

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث