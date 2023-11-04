اليوم السابع: عار العالم فى غزة.. النازيون الجدد يواصلون جرائم الإبادة

اليوم السابع: عار العالم فى غزة.. النازيون الجدد يواصلون جرائم الإبادة
التاريخ
11/4/2023 2:39:09 PM
(MENAFN
- Youm7) تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: عار العالم فى غزة.
واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:
عار العالم فى غزة النازيون الجدد يواصلون جرائم الإبادة فى غزة
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