تجريبيا.. وزارة العمل تبدأ استخراج كعب العمل إلكترونيا

MENAFN - Youm7) بدأت وزارة العمل فى إجراء تجارب استخراج "كعب العمل" إلكترونيا، تمهيدًا لاطلاقها على منصة مصر الرقمية، وذلك تماشيا مع التحول الرقمى العالمى، والتطوير التكنولوجى الكبير الذى تشهده كل مؤسسات الدولةفى كل القطاعات، ومن المُقرر أن تطلق الوزارة 3 خدمات جماهيرية على منصة مصر الرقمية أيضا، منها: استخراج ترخيص مزاولة المهنة، وشهادة قياس مستوى المهارة.

وقد انتهت وزارة العمل من خلال المنظومة الرقمية إعداد نظم للعديد من الخدمات، من بينها: تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج، التشغيل بالداخل وراغبى العمل، رقمنة ملف العمالة غير المنتظمة، واستخراج تراخيص عمل الأجانب، وإعلان أسماء شركات الحاق العمالة، التشغيل بالخارج، والتدريب المهنى، التدريب الإدارى، السلامة والصحة المهنية، رعاية القوى العاملة، والعلاقات الخارجية"، وكذلك إعداد نظام للتعلم عن بُعد لتطوير مراكز التدريب المهنى بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها فى وقت الحاجه لذلك.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تنفذ فيه وزارة العمل، عددا من المشروعات لإتاحة كافة خدماتها بشكل إلكترونى للمواطنين، ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمى وعالم التكنولوجيا، تماشياً مع المتغيرات التى طرأت على سوق العمل المحلى والدولى، منها تحويل منظومة العمالة غير المنتظمة إلى أخرى رقمية أحد أهم تلك المشروعات التى تعمل الوزارة على الانتهاء منها خلال الفترة القليلة، فضلا عن البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمؤشرات أداء وزارة العمل

GIS"، بالإضافة إلى منصة للتدريب المهنى إلكترونيا، وإتاحة الخدمات الجماهيرية أونلاين لتسهيل الحصول عليها.