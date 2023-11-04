البيئة تبحث تمديد مشروع مصر واليابان للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية لعام 2027

MENAFN - Youm7) بدأ العالم خلال الآونة الأخيرة التأكيد على ضرورة إنهاء مشكلة التلوث البلاستيكى، بالتوازى مع كل هذا الجدل المثار عالميا، فمصر كان لديها خطوات على المستوى الوطنى لمنع استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، من أجل مواكبة المتغيرات بوضع إطار تشريعى يتماشى مع القيادة السياسية بضرورة التعامل مع هذا الملف بحسم، الدولة ممثلة فى وزارة البيئة تبحث إمكانية تمديد فترة تنفيذ مشروع مصر واليابان لمنع استخدام الأكياس البلاستيك، حتى 2027 لتحقيق اهدافه وتعزيز الامكانيات المعملية الخاصة بإنتاج بدائل البلاستيك ودعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة، وتعزيز ممارسات التصميم الاقتصادى فى الصناعة وتشجيع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة.





وفى هذا السياق أكد مصدر موثوق فيه داخل وزارة البيئة، أن الوزارة بدأت عدد من الإجراءات للحد ومنع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بدأتها باطار تشريعى متمثل فى اصدار قانون إدارة المخلفات والذى تضمنت بنودة حظر الاستخدام والعقوبات للمخالفة، ثم وضعت استراتيجية وطنية للحد من استخدامه، والتى كانت بمثابة خطوة لتمهيد الطريق للبحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة وعلى راسها مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، ضمن انه تم توقيع وثيقة لمشروع "دعم ممارسات الاقتصاد الدوار فى سلسلة قيمة

البلاستيك

أحادية الاستخدام"، مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO وسيدارى كمنحة، إضافة لعدد من الخطوات الأخرى لخلق المناخ الداعم لتنفيذ اجراءات رفع الوعى بالأضرار الجسيمة لاستخدام اكياس البلاستيك، من خلال عدة حملات فى بعض المحافظات منها الغردقة والإسكندرية والقاهرة ومرسى مطروح وجنوب سيناء.





وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن وزارة البيئة لم تضع الخطط الاستيراتيجية فقط وانما بدأت فى تنفيذ وايجاد البدائل المناسبة لهذه النوعية من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام منها الشنط القماش متعددة الاستخدام، واصدرت بعض المواصفات والمعايير وتهيئة المناخ الداعم من خلال التوعية وتوفير التكنولوجيا والاطار التشريعى والاجرائى اللازم، لمنع استخدام الأكياس البلاستيك، والسعة من اجل توفير التكنولوجيا الحديثة للمنتجين لصناعة اكياس بلاستيكية أقل كثافة، بما يساعد على تقليل حجم البلاستيك المستخدم.







جدير بالذكر أن وزارة البيئة تسعى خلال الفترة الماضية إلى نقل التجربة اليابانية فى مجال منع استخدام الأكياس البلاستيك وتقليل انتاجها، حيث نجحت اليابان فى تقليل الاستخدام لها بنسبة 50% خلال عامين من تطبيق الإجراءات، واستكمال اعداد الادلة الارشادية، ومواصفات بدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، والقابلة للتحلل الحيوى، وتقييم الاحتياجات والفجوات، وتقديم الدعم الفنى للشركات، واعداد نموذج لمشروع يشجع ممارسات الاقتصاد الدوار فى انتاج الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.