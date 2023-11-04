السويد ترسل 8 مدافع هاوتزر إلى أوكرانيا

MENAFN - Youm7) أكدت وزارة الدفاع السويدية أنه جرى إرسال 8 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز آرتشر إلى أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع السويدى بال جونسون - على موقع إكس (تويتر سابقا) اليوم /السبت/ - إن "اليوم تحتفل أوكرانيا بيوم القوات المدفعية. إنه يوم مناسب جدًا للإعلان رسميًا عن أن قطع المدفعية السويدية آرتشر لمالكها الجديد: القوات المسلحة الأوكرانية".



وأشار إلى أنه مع مزيج من السرعة والدقة والتنقل؛ فإن مدافع الهاوتزر آرتشر "ستسهم فى استعادة أوكرانيا للأراضى المفقودة".



ويعد تسليم أنظمة آرتشر جزءًا من المساعدات العسكرية السويدية المستمرة لأوكرانيا، والتى بلغ مجموعها حوالى مليارى دولار، منذ بدء الحرب الروسية.







