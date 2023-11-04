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الآلاف يتظاهرون وسط فيينا تضامنا مع فلسطين ضد العدوان الإسرائيلى

11/4/2023 2:39:05 PM
(MENAFN- Youm7) تظاهر نحو 10 آلاف شخص من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية وبعض المؤيدين الأوروبيين فى وسط العاصمة النمساوية فيينا مساء اليوم السبت؛ للتنديد بالعدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة.

وقام المتظاهرون - بمسيرة ضخمة حاملين أعلام فلسطين فى أهم الشوارع التجارية فى فيينا "ماريا هيلفر"، رافعين اللافتات المنددة بالهجمات الإسرائيلية.

ودعا المتظاهرون، المجتمع الدولى إلى مساندة الشعب الفلسطينى ووقف إطلاق النار وردع الجيش الإسرائيلى عن أعمال الهدم والإبادة الجماعية فى غزة، خاصة المجازر التى طالت المستشفيات والمدارس.

وأقيمت المظاهرة والمسيرة وسط إجراءات أمنية مكثفة ومشددة.









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