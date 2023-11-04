موظفة بالخارجية الأمريكية تتهم بايدن بـالتواطؤ لإبادة الفلسطينيين فى غزة

MENAFN - Youm7) اتهمت موظفة فى وزارة الخارجية الأمريكية، الرئيس جو بايدن، بأنه "متواطئ فى الإبادة الجماعية"، تجاه الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وقال موقع (إكسيوس) الإخبارى الأمريكى إن سيلفيا يعقوب، مسؤولة الشؤون الخارجية فى مكتب شؤون الشرق الأوسط، قامت بنشر الاتهام من خلال "برقية معارضة" لسياسة البيت الأبيض تجاه إسرائيل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ مما يشير إلى حالة القلق التى تسببت بها الحرب بين إسرائيل وحماس، فى جميع أنحاء الحكومة الأمريكية. بحسب الموقع.



وأضاف الموقع أن البرقية تضمنت أيضا - اتهاما لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث يعد وزير الخارجية أنتونى بلينكن، لاعبًا رئيسيًا فى تنفيذ استراتيجية بايدن لدعم إسرائيل علنًا فى ردها على الهجوم الذى شنته حماس فى 7 أكتوبر.





وأشار الموقع إلى أنه غالباً ما يتم تكليف الدبلوماسيين بتنفيذ سياسات الإدارة، "التى لا يدعمونها شخصياً ولتسجيل معارضتهم - أو لفت الانتباه إلى ما يرون أنه خطأ سياسى خطير محتمل - يمكنهم تقديم برقية معارضة ويمكنهم أيضًا الاستقالة. ومن المفترض أن تظل البرقيات المعارضة داخل وزارة الخارجية، ويعمل كبار المسؤولين على حمايتها حتى لا تصبح علنية. ويتم منح الموظفين ضمانات بأن كتابة برقية أو التوقيع عليها لن يؤدى إلى الإنتقام أو عواقب مهنية.



وذكر الموقع الإخبارى أن سيلفيا يعقوب أرسلت بريدًا إلكترونيًا صباح /الخميس/؛ لجمع التوقيعات على برقية المعارضة. وقالت "فى ضوء الهجوم الشنيع الذى شنته حماس فى 7 أكتوبر، والرد الذى أعقب ذلك من قبل حكومة إسرائيل، والتأييد الكامل على ما يبدو من قبل حكومة الولايات المتحدة لهذا الرد؛ قمنا بصياغة برقية معارضة تدعو إلى تغيير كبير فى سياسة الإدارة على المدى القصير والطويل فيما يتعلق بالصراع والطريق نحو التكامل والأمن الإقليميين"



ولم تكتف يعقوب بـ "برقية المعارضة"، بل كتبت - على موقع إكس (تويتر سابقا) - "أنت تقدم المزيد من المساعدة العسكرية للحكومة التى تهاجم بشكل عشوائى سكان غزة الأبرياء... أنت متواطئ فى الإبادة الجماعية، بايدن"، ردًا على تغريدة من بايدن يشرح خلالها سبب طلبه من الكونجرس تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل.



وغردت يعقوب - لنائبة الرئيس كامالا هاريس بعد أن التقت هاريس برئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك - قائلة "بعيد، بشكل محرج عن أرض الواقع، نائبة الرئيس"، وذلك تعقيبا على ما نشرته هاريس بأنها وسوناك ناقشا "الدعم لحق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها والحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".



واستقال أيضا جوش بول، مسؤول بوزارة الخارجية - الشهر الماضى - بسبب "خلاف فى السياسة بشأن المساعدات المستمرة المميتة لإسرائيل"، كما كتب على موقع لينكدإن.



وشهد البيت الأبيض استياءً داخلياً بشأن سياسة غزة. وعقد كبار مساعدى بايدن عدة اجتماعات مع الموظفين الذين عبروا عن انتقاداتهم بشكل خاص.