المدعى العام الغينى يحقق فى ملابسات فرار حاكم البلاد السابق داديس كامارا من السجن

MENAFN - Youm7) تجرى سلطات الادعاء العام فى غينيا، تحقيقات موسعة؛ لمعرفة ملابسات اقتحام سجن (كوناكرى) المركزى فجر اليوم /السبت/ وفرار حاكم غينيا السابق داديس كامارا.

وقالت مصادر أمنية فى غينيا، إنه تم استدعاء المحامى الخاص بحاكم غينيا الفار جاكومى هابا، وكذلك محاميى اثنين من أعوانه كانا محبوسين معه بتهمة ارتكاب مذابح أثناء انتخابات 2009 الرئاسية، وكان محكوما عليه بالسجن مدى الحياه.





وقالت مصادر فى مكتب المدعى العامى فى (كوناكري) إن محامى حاكم غينيا السابق، اقتيد عنوة من داخل محبسه، نافيا أن يكون على علم بمخطط الفرار الذى وقع فى الرابعة من صباح اليوم.. حيث قال المحامى كذلك إن حياة موكلة فى خطر، وهو الرجل الذى استولى على حكم غينيا فى انقلاب عسكرى فى دسيمبر عام 2008.





وقامت قوات الجيش والأمن فى غينيا بعمليات تمشيط واسعة النطاق لضبط حاكم البلاد الفار، وكذلك شددت أجهزة الحدود والمنافذ أعمال المراقبة والتحقق؛ لضمان عدم خروجه إلى خارج غينيا والايقاع به، كما تم منع مغادرة الطائرات من كافة المنافذ الجوية الغينية لاحكام الخناق على حاكم البلاد الفار بعد سجنه الذى بدأ فى سبتمبر 2022 بعد محاكمة بالضلوع هو وعشرة من رفاقه العسكريين بارتكاب مذابح فى العام 2009؛ أسفرت عن مصرع 156 غينيا واغتصاب 109 نساء، وذلك فى تظاهرة حاشدة باستاد (كوناكري) فى الثامن والعشرين من سبتمبر 2009؛ وذلك من واقع لجنة التحقيق الأممية التى تحرت الواقعة فى حينه، فضلا عن وقائع تعذيب أخرى وقتل خارج إطار القانون.





وكان مسلحون ملثمون قد اقتحموا سجن (كوناكري) المركزى فجر اليوم، وتبادلوا نيران أسلحتهم مع حراس السجن ووصلوا إلى محبس رئيس غينيا السابق واقتادوه إلى خارج السجن إلى جهة غير معلومة.. وقال حراس السجن فى إفادتهم لمكتب الإدعاء العام إن المهاجمين كانوا على مستوى مرتفع من التسليح والتدريب وكانوا على معرفة مسبقة بمكان نزانته التى اقتادوه منها، وكذلك عضوين سابقين فى نظامه تم اختطافهم من السجن برفقة حاكم البلاد السابق.

وكانت غينيا وهى إحدى بلدان غرب إفريقيا وعضوا فى تجمع ايكواس وصل عدد سكانها إلى 14 مليونا قد شهدت انقلابا عسكريا فى سبتمبر 2021 عندما اقتحم الكولونيل مامادى دومبايو القصر الرئاسى بكتيبة من رجاله وأطاح برئيس البلاد، ذو الخلفية المدنية الفا كوندى بقوة السلاح.

