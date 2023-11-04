NBCNEWS: مباحثات سرية أمريكية للضغط على الرئيس الأوكرانى لإنهاء الحرب ضد روسيا

MENAFN - Youm7) كشف موقع " NBCNEWS"، الأمريكي، عن مباحثات سرية يقوم بها عدد من المسئولين الأمريكيين والأوروبيين للضغط على الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى لقبول مفاوضات سلام مع روسيا، وذلك بالتخلي عن جزء من أوكرانيا لصالح الروس، مقابل السلام، وذلك بعد أن طالت أمد الحرب الروسية الأوكرانية، والخسارة التي يتكبدها الجميع ماديًا وصعوبة الاستمرار في تقديم المساعدات لأوكرانيا.

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، يظهر تقرير " NBCNEWS" أن المجتمع الغربي يعاني من الإنهاك واستنفاد طاقته المادية والعسكرية نتيجة الحروب، وخاصة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث قال مسئول أمريكي: "نشعر بالقلق إزاء نفاد القوات الأوكرانية في حين يبدو أن روسيا لديها إمدادات لا نهائية".

ان بى سى نيوز





أظهرت المباحثات السرية التي يجريها الأمريكان والأوروبيين مع الرئيس الأوكرانى، لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، خشية المسئولين أمريكان من توقف التعاطف مع أوكرانيا، في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة، ما يجعل تأمين مساعدات إضافية لكييف أكثر صعوبة.





وذكر موقع " NBCNEWS" في تقريره، أن المسؤولين الأوكرانيين لم يعد لديها خيار إلا شهرين للتفكير في بدء مفاوضات السلام مع الروس.







كما ذكر تقرير " NBCNEWS" أن بعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يطرحون موضوع مفاوضات السلام مع أوكرانيا، وتضمنت المحادثات الخطوط العريضة لما قد تحتاج أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق مع روسيا.





ويشير موقع " NBCNEWS" إلى بدء المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين في القيام بمباحثات سرية مع الحكومة الأوكرانية، حول عمل مفاوضات سلام محتملة مع روسيا لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقًا لمسؤول أمريكي كبير حالي و مسؤول أمريكي كبير سابق مطلع على المباحثات السرية، وذلك بسبب إنهاك المجتمع الغربي في الحرب.





وقال المسؤولون الأمريكيون إن "المحادثات تضمنت الخطوط العريضة للغاية لما قد يمكن لأوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا".

ووصف المسؤولون المحادثات، التي وصفت بالحساسة، أنها جرت خلال اجتماع لممثلي أكثر من 50 دولة تدعم أوكرانيا، بما في ذلك أعضاء الناتو، وعُرفت المباحثات بأنها تمثل اعترافًا بالإنهاك العسكري على الأرض في أوكرانيا، والديناميكيات العسكرية والسياسية في الولايات المتحدة وأوروبا.





وقال المسؤولون الأمريكيون أن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي بايدن يشعرون بالقلق من نفاد القوات في أوكرانيا، في حين أن لدى روسيا إمدادات لا نهاية لها على ما يبدو، وتكافح أوكرانيا أيضًا من أجل التجنيد، وشهدت مؤخرًا احتجاجات عامة حول بعض متطلبات التجنيد المفتوحة التي فرضها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.





وذكر المسؤولون الأمريكيون أن هناك "عدم ارتياح في الحكومة الأمريكية إزاء قلة الاهتمام العام الذي حظيت به الحرب في أوكرانيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل شهر تقريبًا". ويخشى الأمريكيون من هذا التحول، الذي قد يجعل تأمين مساعدات إضافية لكييف أكثر صعوبة.





وفي تطور لافت، بدأ بعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين فى استخدام مصطلح "الجمود" لوصف المعركة الحالية في أوكرانيا، حيث يقول البعض إن الأمر قد يقتصر على الجانب الذي يمكنه الاحتفاظ بقوة عسكرية لأطول فترة.





ولم يحرز أي من الجانبين خطوات كبيرة في ساحة المعركة، التي يصفها بعض المسؤولين الأميركيين الآن بأنها حرب "البوصات"، ويقول الأمريكيون، في أحاديث خاصة، "إن أوكرانيا ليس لديها على الأرجح سوى مهلة حتى نهاية العام أو بعد ذلك بوقت قصير قبل بدء مناقشات أكثر إلحاحًا، حول مفاوضات السلام".





كما ذكر الأمريكيون أنهم تبادلوا وجهات النظر بشأن ذلك الجدول الزمني مع الحلفاء الأوروبيين.





وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، في بيان لها: "أي قرارات بشأن المفاوضات تعود إلى أوكرانيا، ونحن نركز على مواصلة الوقوف بقوة لدعم أوكرانيا في دفاعها عن حريتها واستقلالها ضد العدوان الروسي".





في الوقت الذي أشار فيه مسؤول في الإدارة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة شاركت مع أوكرانيا في مباحثات حول إطار قمة السلام، لكنه تدارك الأمر قائلًا: "إن البيت الأبيض ليس على علم بأي محادثات أخرى مع أوكرانيا حول المفاوضات في الوقت الحالي".





كما ركز الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشكل مكثف، على القوات العسكرية الأوكرانية المستنزفة، وفقًا لتقرير " ."NBCNEWS





وقال مسئول أمريكي: "إن القوى البشرية هي على رأس اهتمامات الإدارة في الوقت الحالي، وإن الولايات المتحدة وحلفائها يمكنهم تزويد أوكرانيا بالأسلحة، لكن إذا لم يكن لديهم قوات مختصة لاستخدامها، فلن يكون لديهم القدرة على ذلك".





وقبل أن تبدأ الحرب الإسرائيلية على غزة، أعرب مسؤولو البيت الأبيض عن ثقتهم في أن التمويل الإضافي لأوكرانيا سوف يمرر الكونجرس قبل نهاية هذا العام، في حين اعترفوا سرًا بالمخاوف بشأن مدى صعوبة ذلك.





في الوقت الذي أشار فيه المسئولين الأمريكيين إلى أن "إدارة بايدن ليس لديها أي مؤشر على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للتفاوض مع أوكرانيا".





ويقول المسؤولون الغربيون: إن "بوتين لا يزال يعتقد أنه يستطيع "انتظار الغرب" أو الاستمرار في القتال حتى تفقد الولايات المتحدة وحلفائها الدعم المحلي لتمويل أوكرانيا أو يصبح النضال من أجل تزويد كييف بالأسلحة والذخيرة مكلفًا للغاية."





جدير بالذكر أن إدارة بايدن أنفقت 43.9 مليار دولار على المساعدة الأمنية لأوكرانيا منذ الحرب الروسي في فبراير 2022، وفقًا للبنتاجون. ويقول مسؤول أمريكي إن الإدارة لديها حوالي 5 مليارات دولار لإرسالها إلى أوكرانيا قبل نفاد الأموال، ولن تكون هناك مساعدات لأوكرانيا إذا لم تقل الإدارة إنها وجدت خطأ محاسبيا بقيمة 6.2 مليار دولار نتيجة أشهر من المبالغة في تقدير قيمة المعدات المرسلة إلى كييف.





وأكد المسئولون الأمريكيون أن التقدم في الهجوم المضاد الذى شنته أوكرانيا بطيئًا للغاية، وتتلاشى الآمال في أن تحقق أوكرانيا تقدمًا كبيرًا، بما في ذلك الوصول إلى الساحل بالقرب من الخطوط الأمامية لروسيا، ما دفع المسؤولون الأمريكيون للقول إن "عدم إحراز تقدم كبير في ساحة المعركة في أوكرانيا لا يساعد فى محاولة عكس الاتجاه فى الدعم العام لإرسال المزيد من المساعدات". فلم يعد هناك دعم شعبى لتمويل أوكرانيا.