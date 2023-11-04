الأهلي يتقدم على المقاولون العرب بلدغة طاهر فى الشوط الأول.. صور

MENAFN - Youm7) انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي المقاولون العرب بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري (دوري nile).

وهدد أحمد عبد القادر مرمى المقاولون من تصويبة في الدقيقة الثانية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى أبو السعود، فيما شن موديست هجمة داخل منطقة جزاء

المقاولون مجددا في الدقيقة العاشرة ولكن أبعدها دفاع الذئاب من أمامه وحولها على ركنية، ولعب موديس رأسية في الدقيقة 15 ولكن أمسك بها حارس مرمى المقاولون.

وفي الدقيقة 17 سدد إمام عاشور تصويبة بعيدة المدى ولكنها ارتطمت بالعارضة وارتدت إلى داخل الملعب، وفشل موديست في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 37 بعدما استلم عرضية رائعة من الجبهة اليسرى، وحاول مراوغة مدافع المقاولون، قبل أن يفقد الكرة.

ولعب موديست كرة مزدوجة في الدقيقة 44 بعد استقبال عرضية طاهر طاهر، ولكنها مرت أعلى العارضة، وسجل طاهر محمد هدف تقدم الأهلي في الدقيقة الرابعة من عمر الوقت بدل الضائع من هجمة منظمة، وانتهى الشوط الأول بقوز الأهلي بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الأهلي من مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس في الدفاع، وأحمد نبيل كوكا وأفشة وإمام عاشور في الوسط وطاهر محمد طاهر وموديست وأحمد عبد القادر في الهجوم.

تواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف وكريم فؤاد وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو وأليو ديانج وبيرسي تاو وصلاح محسن ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أحمد الشيمي، لؤي وائل، أمادو نياص، أحمد فوزي، عبد الرحمن جبنة، أحمد علاء ، فاروقا نور الدين، محمد شوقي، جوزيف أوشايا وعمار حمدي.

وسبق ولعب الفريقان 80 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود المقاولون العرب للدوري العام موسم 1978-1979، حيث كانت المباراة الأولى يوم 29 أكتوبر 1978، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، وآخر مباراة في 16 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 4-1 أحرز أهداف الأهلي طاهر محمد طاهر هدفين، وهدف واحد لكل من اليو ديانج ومحمد شريف.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 57 مباراة، وفاز المقاولون العرب في سبع مباريات، وتعادل الفريقان في 16 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 140 هدفاً وتلقت شباكه 45 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 6-2 موسم 2002-2003، وفوز الأهلي بنتيجة 5-1 وحققها الأهلي ثلاثة مرات مواسم 1988-1989، 2006-2007، 2010-2011، وفوز الأهلي بنتيجة 5-2 موسم 2017-2018، وفوز الأهلي بنتيجة 4-1 ثلاث مرات مواسم 1980-1981، 2007-2008، 2022-2023.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، أحمد بلال برصيد سبعة أهداف، وحسام حسن ومحمد أبو تريكة برصيد ستة أهداف لكل منهما.



























































































































