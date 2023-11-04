بلدية المحلة يقسو على فاركو بثلاثية فى الشوط الأول بدورى Nile .. فيديو

وأحرز أهداف فريق بلدية المحلة حسام أشرف من علامة الجزاء في الدقيقة 28 وإسلام مرزوق في الدقيقة 34 والنيجيرى

فيفور أكيم فى الدقيقة الاخيرة من عمر الوقت البدل الضائع.

وشهدت أحداث الشوط الاول سيطرة من قبل لاعبى فريق بلدية المحلة وإهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف في غياب تام للاعبى فريق فاركو.

وخاض فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد رؤوف المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى : أحمد حسين

خط الدفاع : نور الزاموري - محمد عبد الرازق - أحمد رضا - حسام حسن.

خط الوسط : يوسف حسن - عبد الرحمن اللاهوني - إسلام- مرزوق - محمد أميسي - فيبو



خط الهجوم : حسام أشرف

فيما جاء تشكيل فريق فاركو بقيادة خالد جلال يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جيفرسون إينكادا – باباكار - أحمد عوض – عزمي غوما

الوسط: وليد علي – كينجسلي سوكاري – محمد فخري – أحمد البحراوي

الهجوم: سيف تيري – عمرو جمال.







