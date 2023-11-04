Saturday, 04 November 2023 11:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلدية المحلة يقسو على فاركو بثلاثية فى الشوط الأول بدورى Nile .. فيديو

11/4/2023 2:39:03 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم فريق بلدية المحلة على نظيره فاركو بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد غزل المحلة ضمن الجولة السادسة لبطولة الدوري المصرى الممتاز "دورى Nile".

وأحرز أهداف فريق بلدية المحلة حسام أشرف من علامة الجزاء في الدقيقة 28 وإسلام مرزوق في الدقيقة 34 والنيجيرى
فيفور أكيم فى الدقيقة الاخيرة من عمر الوقت البدل الضائع.

وشهدت أحداث الشوط الاول سيطرة من قبل لاعبى فريق بلدية المحلة وإهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف في غياب تام للاعبى فريق فاركو.

وخاض فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد رؤوف المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى : أحمد حسين

خط الدفاع : نور الزاموري - محمد عبد الرازق - أحمد رضا - حسام حسن.

خط الوسط : يوسف حسن - عبد الرحمن اللاهوني - إسلام- مرزوق - محمد أميسي - فيبو

خط الهجوم : حسام أشرف

فيما جاء تشكيل فريق فاركو بقيادة خالد جلال يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جيفرسون إينكادا – باباكار - أحمد عوض – عزمي غوما

الوسط: وليد علي – كينجسلي سوكاري – محمد فخري – أحمد البحراوي

الهجوم: سيف تيري – عمرو جمال.









MENAFN04112023000132011024ID1107371794

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث