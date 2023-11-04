بلدية المحلة يقسو على فاركو بثلاثية فى الشوط الأول بدورى Nile .. فيديو

(MENAFN
- Youm7) تقدم فريق بلدية المحلة على نظيره فاركو بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد غزل المحلة ضمن الجولة السادسة لبطولة الدوري المصرى الممتاز "دورى Nile".
وأحرز أهداف فريق بلدية المحلة حسام أشرف من علامة الجزاء في الدقيقة 28 وإسلام مرزوق في الدقيقة 34 والنيجيرى
فيفور أكيم فى الدقيقة الاخيرة من عمر الوقت البدل الضائع.
وشهدت أحداث الشوط الاول سيطرة من قبل لاعبى فريق بلدية المحلة وإهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف في غياب تام للاعبى فريق فاركو.
وخاض فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد رؤوف المباراة بتشكيل كالتالي :
حراسة المرمى : أحمد حسين
خط الدفاع : نور الزاموري - محمد عبد الرازق - أحمد رضا - حسام حسن.
خط الوسط : يوسف حسن - عبد الرحمن اللاهوني - إسلام- مرزوق - محمد أميسي - فيبو
خط الهجوم : حسام أشرف
فيما جاء تشكيل فريق فاركو بقيادة خالد جلال يضم كل من:
حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"
الدفاع: جيفرسون إينكادا – باباكار - أحمد عوض – عزمي غوما
الوسط: وليد علي – كينجسلي سوكاري – محمد فخري – أحمد البحراوي
الهجوم: سيف تيري – عمرو جمال.
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