فوز الأهلى والزمالك فى خامس جولات عمومى سيدات كرة اليد

فوز الأهلى والزمالك فى خامس جولات عمومى سيدات كرة اليد
التاريخ
11/4/2023 2:39:03 PM
(MENAFN
- Youm7) أُجريت على مدار اليوم السبت مواجهات قوية فى إطار الجولة الخامسة بدورى عمومى سيدات اليد
للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعة أ، وشهدت هذه الجولة فوز كل من: الأهلى على الشمس 27/25 والطيران على البنك الأهلى 25/22 والزمالك على سبورتنج 26/25 وسموحة على 6 أكتوبر 32/27.
وشهدت منافسات الجولة الرابعة للمجموعة أ فوز كل من: الأهلى على الطيران بنتيجة 34/19، والزمالك على سموحة 27/26، والشمس على البنك الأهلى 27 / 21، وسبورتنج على 6 أكتوبر 29 / 25 ضمن المجموعة الأولى.
فيما تقام الجولة السادسة يوم الجمعة المقبل، بلقاءات بين كل من: الشمس مع سموحة والطيران مع سبورتنج والأهلى مع 6 أكتوبر والبنك الأهلى مع الزمالك.
وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.
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