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فوز الأهلى والزمالك فى خامس جولات عمومى سيدات كرة اليد

11/4/2023 2:39:03 PM
(MENAFN- Youm7) أُجريت على مدار اليوم السبت مواجهات قوية فى إطار الجولة الخامسة بدورى عمومى سيدات اليد
للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعة أ، وشهدت هذه الجولة فوز كل من: الأهلى على الشمس 27/25 والطيران على البنك الأهلى 25/22 والزمالك على سبورتنج 26/25 وسموحة على 6 أكتوبر 32/27.



وشهدت منافسات الجولة الرابعة للمجموعة أ فوز كل من: الأهلى على الطيران بنتيجة 34/19، والزمالك على سموحة 27/26، والشمس على البنك الأهلى 27 / 21، وسبورتنج على 6 أكتوبر 29 / 25 ضمن المجموعة الأولى.



فيما تقام الجولة السادسة يوم الجمعة المقبل، بلقاءات بين كل من: الشمس مع سموحة والطيران مع سبورتنج والأهلى مع 6 أكتوبر والبنك الأهلى مع الزمالك.



وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.












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