سلة الزمالك يفوز على طلائع الجيش فى دورى المرتبط

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- Youm7) فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجة 71-53، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة رقم 4 باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري المرتبط.
وجاءت نتائج الفترات الأربع كما يلي:
25/11
38/22
54/33
71/53
ويقع سلة الزمالك في المجموعة الثالثة للبطولة بجانب كل من: هليوبوليس والأوليمبي وطلائع الجيش.
يذكر أن الفريق كان قد فاز على نظيره فريق هليوبوليس بنتيجة 83-80 وذلك في الجولة الخامسة للمجموعة.
ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره فريق الطيران الثلاثاء المقبل في أولى مباريات دور الـ16 لدوري المرتبط.
ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.
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