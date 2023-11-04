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وزير الصحة المصري: نستقبل نحو 50 حالة إصابة من الجانب الفلسطيني يوميا

11/4/2023 2:39:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 11 (كونا) -- قال وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار اليوم السبت إن مصر تستقبل ما بين 40 إلى 50 حالة إصابة من الجانب الفلسطيني يوميا مؤكدا قدرة المستشفيات المصرية على "استيعاب أضعاف هذه الحالات".
جاء خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير عبد الغفار داخل مستشفى العريش العام بمحافظة (شمال سيناء) المصرية لتوضيح تفاصيل التعامل مع المصابين الفلسطينيين الذين تم استقبالهم الأيام الماضية لتلقي الخدمات الإسعافية والعلاجية داخل المستشفيات المصرية.
وأوضح عبدالغفار أن الفرق الطبية المصرية موجودة بكثافة في مستشفيات محافظة (شمال سيناء) منذ أكثر من 20 يوما استعدادا لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية للفلسطينيين مؤكدا تمركز نحو 150 سيارة إسعاف في محيط معبر (رفح) البري ونقاط تمركز أخرى في المحافظة وجميعها على أهبة الاستعداد على مدار 24 ساعة.
وأضاف أن الإصابات التي تم استقبلها خطرة في معظمها مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 60 في المئة من هذه الإصابات كانت لأطفال ونساء "بعضهم فقد أطرافه" بالإضافة إلى إصابات بشظايا في المخ والعين والرئة.
وأكد أن مستشفيات محافظة (شمال سيناء) "على أعلى مستوى من الاستعداد والتجهيزات" كما يتم تحويل حالات إلى مستشفيات محافظات (بورسعيد) و(الإسماعيلية) و(القاهرة) "حسب الاحتياج".
وشدد عبدالغفار على أن "ما يمر به الأشقاء الفلسطينيين من أثر نفسي لا يقل أهمية وخطورة عن إصاباتهم الجسدية لذا فإن التأهيل النفسي يبدأ منذ اللحظة الأولى من استقبالهم في معبر (رفح)" مشيرا إلى "عدم وجود احتياج فعلي لمستشفى ميداني في الوقت الحالي".
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والمصابين. (النهاية)

ا س م / م ع ع




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