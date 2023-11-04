وزير الصحة المصري: نستقبل نحو 50 حالة إصابة من الجانب الفلسطيني يوميا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 11 (كونا) -- قال وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار اليوم السبت إن مصر تستقبل ما بين 40 إلى 50 حالة إصابة من الجانب الفلسطيني يوميا مؤكدا قدرة المستشفيات المصرية على "استيعاب أضعاف هذه الحالات".
جاء خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير عبد الغفار داخل مستشفى العريش العام بمحافظة (شمال سيناء) المصرية لتوضيح تفاصيل التعامل مع المصابين الفلسطينيين الذين تم استقبالهم الأيام الماضية لتلقي الخدمات الإسعافية والعلاجية داخل المستشفيات المصرية.
وأوضح عبدالغفار أن الفرق الطبية المصرية موجودة بكثافة في مستشفيات محافظة (شمال سيناء) منذ أكثر من 20 يوما استعدادا لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية للفلسطينيين مؤكدا تمركز نحو 150 سيارة إسعاف في محيط معبر (رفح) البري ونقاط تمركز أخرى في المحافظة وجميعها على أهبة الاستعداد على مدار 24 ساعة.
وأضاف أن الإصابات التي تم استقبلها خطرة في معظمها مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 60 في المئة من هذه الإصابات كانت لأطفال ونساء "بعضهم فقد أطرافه" بالإضافة إلى إصابات بشظايا في المخ والعين والرئة.
وأكد أن مستشفيات محافظة (شمال سيناء) "على أعلى مستوى من الاستعداد والتجهيزات" كما يتم تحويل حالات إلى مستشفيات محافظات (بورسعيد) و(الإسماعيلية) و(القاهرة) "حسب الاحتياج".
وشدد عبدالغفار على أن "ما يمر به الأشقاء الفلسطينيين من أثر نفسي لا يقل أهمية وخطورة عن إصاباتهم الجسدية لذا فإن التأهيل النفسي يبدأ منذ اللحظة الأولى من استقبالهم في معبر (رفح)" مشيرا إلى "عدم وجود احتياج فعلي لمستشفى ميداني في الوقت الحالي".
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والمصابين. (النهاية)
ا س م / م ع ع
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