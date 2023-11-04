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(جيرونا) يهزم (أوساسونا) بأربعة أهداف لهدف ويعتلي صدارة الدوري الإسباني مؤقتا

11/4/2023 2:39:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 4 - 11 (كونا) -- اعتلى (جيرونا) صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على (أوساسونا) بأربعة أهداف لهدفين اليوم السبت في إطار منافسات الجولة ال12 من المسابقة.
وسجل إيفان مارتين هدف التقدم لفريق (جيرونا) في الدقيقة ال15 فيما أضاف زميله أرتيم دوفبيك الهدف الثاني في الدقيقة ال71 وعزز فيكتور تسيجانكوف بهدف ثالث في الدقيقة ال80 قبل أن يختتم ألكس غارثيا بهدف رابع وأخير في الدقيقة ال90.
وعلى الجانب الثاني سجل انتي بوديمير هدفي (أوساسونا) في الدقيقتين ال25 وال55 من زمن المباراة التي استضافها ملعب (إل سادار).
وبهذه النتيجة رفع (جيرونا) رصيده إلى 31 نقطة يعتلي بها صدارة الترتيب مؤقتا بفارق ثلاث نقاط أمام (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (أوساسونا) عند 13 نقطة في المركز ال11 بالترتيب.
وكان (لاس بالماس) فاز على (أتلتيكو مدريد) بهدفين لهدف أمس الجمعة في افتتاح منافسات الجولة التي ستجمع بين (برشلونة) الرابع في الترتيب و(ريال سوسيداد) الخامس في وقت لاحق الليلة وبين (ريال مدريد) وجاره (رايو باييكانو) الثامن على ملعب (سانتياغو برنابيو) غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د / م ع ع




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