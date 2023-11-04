(جيرونا) يهزم (أوساسونا) بأربعة أهداف لهدف ويعتلي صدارة الدوري الإسباني مؤقتا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 4 - 11 (كونا) -- اعتلى (جيرونا) صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على (أوساسونا) بأربعة أهداف لهدفين اليوم السبت في إطار منافسات الجولة ال12 من المسابقة.
وسجل إيفان مارتين هدف التقدم لفريق (جيرونا) في الدقيقة ال15 فيما أضاف زميله أرتيم دوفبيك الهدف الثاني في الدقيقة ال71 وعزز فيكتور تسيجانكوف بهدف ثالث في الدقيقة ال80 قبل أن يختتم ألكس غارثيا بهدف رابع وأخير في الدقيقة ال90.
وعلى الجانب الثاني سجل انتي بوديمير هدفي (أوساسونا) في الدقيقتين ال25 وال55 من زمن المباراة التي استضافها ملعب (إل سادار).
وبهذه النتيجة رفع (جيرونا) رصيده إلى 31 نقطة يعتلي بها صدارة الترتيب مؤقتا بفارق ثلاث نقاط أمام (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (أوساسونا) عند 13 نقطة في المركز ال11 بالترتيب.
وكان (لاس بالماس) فاز على (أتلتيكو مدريد) بهدفين لهدف أمس الجمعة في افتتاح منافسات الجولة التي ستجمع بين (برشلونة) الرابع في الترتيب و(ريال سوسيداد) الخامس في وقت لاحق الليلة وبين (ريال مدريد) وجاره (رايو باييكانو) الثامن على ملعب (سانتياغو برنابيو) غدا الأحد. (النهاية)
ه ن د / م ع ع
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