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الرئيس المصري ورئيس الحكومة اللبنانية يبحثان الأوضاع الإقليمية والتصعيد العسكري في غزة

11/4/2023 2:38:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 11 (كونا) -- بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم السبت الأوضاع الإقليمية والتصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده السيسي مع ميقاتي.
وأضاف المتحدث أن السيسي استعرض خلال اللقاء الجهود التي تقوم بها مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية.
وأكد الجانبان في هذا الإطار ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الصدد من خلال العمل المكثف على احتواء الموقف وتجنب توسع نطاق العنف مع ضرورة إعادة إطلاق مسار السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين بما يحقق العدل والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين شدد الرئيس السيسي على ثبات الدعم المصري لمؤسسات الدولة اللبنانية "بما يحافظ على استقلال لبنان وأمن شعبه".
من جانبه أكد ميقاتي وفقا للبيان "أهمية الدور المصري في ترسيخ الاستقرار بلبنان بما يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين".
وعن الأزمة بين الجانب الفلسطيني والكيان الإسرائيلي المحتل أعرب ميقاتي عن "التقدير للدور المصري المسؤول في هذه الأزمة الخطرة على المسارين السياسي والإنساني".
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والمصابين.
كما تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترا عسكريا منذ السابع من أكتوبر الماضي حيث تقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواقع لبنانية حدودية. (النهاية)

ع ف ف / م ع ع




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