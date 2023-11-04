الرئيس المصري ورئيس الحكومة اللبنانية يبحثان الأوضاع الإقليمية والتصعيد العسكري في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 11 (كونا) -- بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم السبت الأوضاع الإقليمية والتصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده السيسي مع ميقاتي.
وأضاف المتحدث أن السيسي استعرض خلال اللقاء الجهود التي تقوم بها مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية.
وأكد الجانبان في هذا الإطار ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الصدد من خلال العمل المكثف على احتواء الموقف وتجنب توسع نطاق العنف مع ضرورة إعادة إطلاق مسار السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين بما يحقق العدل والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين شدد الرئيس السيسي على ثبات الدعم المصري لمؤسسات الدولة اللبنانية "بما يحافظ على استقلال لبنان وأمن شعبه".
من جانبه أكد ميقاتي وفقا للبيان "أهمية الدور المصري في ترسيخ الاستقرار بلبنان بما يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين".
وعن الأزمة بين الجانب الفلسطيني والكيان الإسرائيلي المحتل أعرب ميقاتي عن "التقدير للدور المصري المسؤول في هذه الأزمة الخطرة على المسارين السياسي والإنساني".
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والمصابين.
كما تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترا عسكريا منذ السابع من أكتوبر الماضي حيث تقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواقع لبنانية حدودية. (النهاية)
ع ف ف / م ع ع
MENAFN04112023000071011013ID1107371788
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.