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رؤساء اتحادات كرة اليد بدول (مجلس التعاون) يتفقون على تأسيس اتحاد خليجي للعبة

11/4/2023 2:38:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 4 - 11 (كونا) -- ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم السبت أن رؤساء اتحادات كرة اليد في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفقوا على تأسيس اتحاد خليجي للعبة.
وأوضحت (بنا) أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة اليد في البحرين أمس الجمعة لمناقشة فكرة تأسيس الاتحاد الخليجي للعبة.
ونقلت (بنا) عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة البحرينية عبدالرحمن عسكر تأكيده أهمية مثل هذه المبادرات التي تعكس متانة العلاقات والروابط الوطيدة بين دول الخليج والسعي الدائم نحو النهوض بالقطاع الرياضي وفق تطلعات قادة المجلس.
من جانبه قال رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي خلال الجلسة إن حضور رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة اليد يؤكد حرص الجميع على إنجاح المبادرات التي من شأنها أن تصب في مصلحة كرة اليد الخليجية.
وأضاف إسحاقي "أننا نسعى في هذا الاجتماع إلى أن يكون لدينا كيان خاص بلعبة كرة اليد نهدف من خلاله إلى وضع اللوائح التنظيمية على المستويين الفني والإداري وترتيب العمل المؤسسي وفق توافق الاتحادات الشقيقة".
وتم خلال الاجتماع وضع الأهداف العامة لتأسيس الاتحاد الخليجي لكرة اليد ومناقشة اللوائح الخاصة به والتي تنضوي تحت مظلتها روزنامة المسابقات الخليجية على مستوى الرجال والفئات السنية وما يخص اللوائح الفنية والإدارية والتحكيمية.
واتفق رؤساء الاتحادات على أن يتم في مرحلة قريبة تشكيل لجنة فنية تتولى الإشراف على تنظيم البطولات الخليجية تقوم الاتحادات الأعضاء بتسمية مرشحيها في تلك اللجنة والتي ستقوم فور تشكيلها من قبل مجلس إدارة الاتحاد الخليجي بالعمل على صياغة اللوائح الفنية للبطولات وإعداد التصور الفني للرزنامة السنوية. (النهاية)

خ ن ع / أ م س




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