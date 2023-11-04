لاعب المنتخب الكويتي للمبارزة محمد مهدي يفوز بفضية ببطولة كأس العالم للناشئين بطهران

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 4 – 11 (كونا) -- فاز لاعب المنتخب الكويتي للمبارزة محمد مهدي اليوم السبت بالميدالية الفضية في منافسات الفردي لبطولة كأس العالم للناشئين لسلاح السابر المقامة حاليا في العاصمة الإيرانية طهران.
وبهذا الفوز أضاف مهدي إنجازا جديدا لسجلات الاتحاد الكويتي للمبارزة في بطولة تعد واحدة من أكبر البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة لفئة الناشئين.
وخاض محمد مهدي مباريات قوية في البطولة بعد تغلبه على منافسيه في الأدوار الإقصائية من منتخبات تركيا وكوريا الجنوبية وإيران قبل أن يخسر النهائي من لاعب منتخب أوزبكستان وبطل آسيا.
وسيخوض منتخب الكويت للمبارزة الذي يضم اللاعبون محمد مهدي وحمد الشملان وحسين العماري مساء اليوم منافسات الفرق في البطولة التي تقام للفترة من 4 الى 6 من الشهر الجاري. (النهاية)
م و / م م ج
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