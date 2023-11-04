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لاعب المنتخب الكويتي للمبارزة محمد مهدي يفوز بفضية ببطولة كأس العالم للناشئين بطهران

11/4/2023 2:38:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 4 – 11 (كونا) -- فاز لاعب المنتخب الكويتي للمبارزة محمد مهدي اليوم السبت بالميدالية الفضية في منافسات الفردي لبطولة كأس العالم للناشئين لسلاح السابر المقامة حاليا في العاصمة الإيرانية طهران.
وبهذا الفوز أضاف مهدي إنجازا جديدا لسجلات الاتحاد الكويتي للمبارزة في بطولة تعد واحدة من أكبر البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة لفئة الناشئين.
وخاض محمد مهدي مباريات قوية في البطولة بعد تغلبه على منافسيه في الأدوار الإقصائية من منتخبات تركيا وكوريا الجنوبية وإيران قبل أن يخسر النهائي من لاعب منتخب أوزبكستان وبطل آسيا.
وسيخوض منتخب الكويت للمبارزة الذي يضم اللاعبون محمد مهدي وحمد الشملان وحسين العماري مساء اليوم منافسات الفرق في البطولة التي تقام للفترة من 4 الى 6 من الشهر الجاري. (النهاية)

م و / م م ج


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