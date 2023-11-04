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علماء وباحثون: المعجم التاريخي للغة العربية مادة خصبة لمختلف مجالات المعرفة

11/4/2023 2:38:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الشارقة - 4 - 11 (كونا) -- أكد عدد من العلماء والمعجميين اليوم السبت أن المعجم التاريخي للغة العربية الذي صدر بإشراف مجمع اللغة العربية في الشارقة سيكون بداية مهمة للمزيد من العمل والبحث حيث يمكن للباحثين الاعتماد عليه كمادة لغوية خصبة.
جاء ذلك في ندوة نظمها "مجمع اللغة العربية في الشارقة" في معرض الشارقة الدولي للكتاب الـ 42 بعنوان "ماذا بعد إنجاز المعجم التاريخي.. طرق الاستفادة والتوظيف".
وقال الدكتور امحمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية في الشارقة إن "المعجم التاريخي للغة العربية يؤرخ لكل ألفاظ اللغة العربية وقد تسقط كلمات ومداخل وبعض الجذور ولكن بشكل عام هو معجم موسوعي شامل يعنى بتاريخ الكلمات في اللغة.
وأضاف " بينما لا تتبع القواميس الأخرى منهجا معينا وضع علماء اتحاد المجامع اللغوية منهجا محددا لمعجم هو ترتيب الأفعال والأسماء في الجذر الواحد".
وأوضح أن "المعاجم الأخرى لم تهتم متى كتب الفعل وسياقه ومن نطق به وفي أي عصر ورد وهل استمر في العصور التالية أم لا؟ أما المعجم التاريخي للغة العربية فيتتبع اللفظ في فترة ما قبل عصور الإسلام والأموي والعصر الحديث ويتتبع تطوره عبر العصور".
وأكد المستغانمي أن التحديات كانت كثيرة وأهمها التمويل وشدد على الدور الرئيسي كان للشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي كان يحلم منذ وقت مبكر بإصدار المعجم وقام بتمويله ورعايته ومتابعته حتى صدر.
وأشار إلى أن "المعجم ساهم في إعداده 500 أكاديمي من 27 دولة و 16 مجمعا ومئات من المحررين والخبراء والمقررين انصبت جهودهم في الشارقة حيث تمت المراجعة اللغوية والتدقيق اللغوي والطباعة".
وأوضح أن المعجم يتكون من 120 مجلدا ويشكل مادة لغوية خصبة يمكن للباحثين الاستفادة منها في استخراج عدة معاجم مثل "معجم المصطلحات وشواهدها" و"معجم المتلازمات وشواهدها".. وغيرها من المعاجم الفرعية التي تخدم العلماء والمتخصصين.
من جانبه عدد الدكتور إيميل يعقوب الأستاذ الجامعي وخبير المعجميات من لبنان عشرة مزايا للمعجم التاريخي للغة العربية قائلا "المعجم تميز بسرعة الإنجاز التي لم يسبق إليها وتفرد بمفهوم جديد للمعجم التاريخي وكان الأصح تقسيما للعصور اللغوية في تتبعه لمصدر الكلمة عبر التاريخ والأفضل ترتيبا في مشتقات الجذور والأصح منهجا في إثبات الأسماء المشتقة القياسية والأفضل فهما للمعجم التاريخي والأوسع تناولا للمصطلحات والأكثر استقصاء لمداخل الجذور والأكثر حجما وثروة وغنى.
من جهة أخرى أكد الدكتور محمد بكري الحاج رئيس مجمع اللغة العربية في السودان أنه قدم سبعة أبحاث حول استثمار المعجم التاريخي ركز فيها على المنهجية والشواهد وتحليل النص والخطاب وحدد مجالات الاستفادة منه قائلا "يمكن توظيف المعجم التاريخي للغة العربية في مجالات مختلفة مثل الدلالة وعلم الاجتماع". (النهاية)

ح ش / م م ج



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