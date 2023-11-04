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الرحلة ال12 من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي لغزة تصل مدينة العريش المصرية

11/4/2023 2:38:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 11 (كونا) -- وصلت الرحلة 12 من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي إلى مطار العريش بمصر اليوم السبت وعلى متنها سيارة إسعاف مجهزة بكامل المعدات الطبية للعناية المركزة لإيصالها الى قطاع غزة عبر معبر رفح تلبية للاحتياجات الطبية العاجلة.
وأكد ممثلو جمعيات خيرية كويتية كانوا برفقة المساعدات في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المساعدات الإنسانية الكويتية المتواصلة لأهل غزة هي استمرار لجهود دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس قطاع الاغاثة والمشاريع في الجمعية الكويتية للإغاثة محمود المسباح لكونا إن الرحلة الجوية ال 12 هي استكمال لرحلات كويتية اغاثية سابقة موضحا أن حمولة هذه الرحلة عبارة عن سيارة اسعاف حديثة مجهزة بالمعدات المخصصة لغرف العناية المركزة لإجراء العمليات الجراحية العاجلة لأهل غزة.
وأضاف المسباح أن سيارة الاسعاف تم تجهيزها بالكامل من الجمعيات الخيرية الكويتية المنضوية تحت مظلة جمعية الاغاثة الكويتية لتضاف إلى سيارات اسعاف تم ارسالها في الأيام الماضية عبر الجسر الجوي.
وأوضح أن نصف سيارات الاسعاف مجهزة لعمليات الانعاش المبكر ونصفها الاخر للإسعافات الأولية وللجراحات البسيطة والمتوسطة.
وأوضح أن 24 جمعية خيرية كويتية تضامنت مع بعضها لتجهيز المساعدات الانسانية الاغاثية لأهل غزة التي تضمنت مستلزمات طبية ومواد غذائية ومستلزمات اسعاف أولية مؤكدا استمرار هذه المساعدات الى أن تنتهي الأزمة.
من جانبه قال ممثل الجمعية الكويتية للإغاثة طارق الباطني إن الجمعيات الخيرية داخل الكويت ومنذ بداية عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة اتحدت تحت مظلة الجمعية الكويتية للإغاثة.
وأضاف الباطني أنه جرى لتنسيق بين هذه الجمعيات والتنسيق كذلك مع وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الدفاع الكويتية ممثلة بالقوة الجوية من أجل تسيير الجسر الجوي وايصال المساعدات الإنسانية الكويتية لأهل غزة.
وأكد أنه منذ بداية الأزمة في قطاع غزة حتى الآن لم تقف المساعدات وستستمر موضحا أن المساعدات الإنسانية الكويتية لأهل القطاع عبارة عن مساعدات نوعية تلبي احتياجات الاشقاء في غزة.
وأشاد بفزعة الشعب الكويتي منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي مشددا على أن الكويتيين لم يقصروا في تقديم المساعدات الانسانية لأهل القطاع.
وأعرب عن الشكر لأهل الخير في الكويت ومصر التي وقفت هذه الوقفة العروبية وفتحت مطار العريش الدولي ومعبر رفح الحدودي مع غزة من أجل ايصال هذه المساعدات سائلا الله ان يزيل هذه الغمة عن أهل غزة.
من جهته أشاد مدير جمعية نادي الخير محمد الكاظمي بالتعاون الكبير بين الجمعيات الخيرية الكويتية التي تسابقت على تقديم المساعدات الانسانية لأهل غزة مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي "قضيتنا الأولى".
وشدد الكاظمي على أن المساعدات الكويتية الانسانية لأهل غزة ستستمر مؤكدا أن هذا الدعم لا يأتي إلا بدعم أهل الكويت وفزعتهم الكبيرة المعروفين بها تجاه أشقائهم في غزة.
وأشار الى دخول المساعدات الانسانية الكويتية الى قطاع غزة وتسليمها خصوصا للمستشفيات والمحتاجين مؤكدا أن هذا الدعم الانساني لا يأتي إلا بدعم أهل الخير في دولة الكويت المعروفين بعطائهم الإنساني.
وأعرب عن الشكر لمؤسسات الدولة الكويتية ممثلة في وزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل والدفاع وأهل الخير في الكويت على جهودهم المتواصلة لإيصال المساعدات الانسانية لإغاثة أهل غزة وتلبية احتياجاتهم في هذه الاوقات العصيبة.
وبلغ حجم المساعدات الانسانية الاغاثية الكويتية التي وصلت الى مطار العريش حتى اليوم عبر 12 طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية 290 طنا شملت مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات معيشية وتضمنت ايضا 16 سيارة اسعاف. (النهاية)

م م / ه س ص



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