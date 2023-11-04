الرحلة ال12 من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي لغزة تصل مدينة العريش المصرية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 11 (كونا) -- وصلت الرحلة 12 من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي إلى مطار العريش بمصر اليوم السبت وعلى متنها سيارة إسعاف مجهزة بكامل المعدات الطبية للعناية المركزة لإيصالها الى قطاع غزة عبر معبر رفح تلبية للاحتياجات الطبية العاجلة.
وأكد ممثلو جمعيات خيرية كويتية كانوا برفقة المساعدات في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المساعدات الإنسانية الكويتية المتواصلة لأهل غزة هي استمرار لجهود دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس قطاع الاغاثة والمشاريع في الجمعية الكويتية للإغاثة محمود المسباح لكونا إن الرحلة الجوية ال 12 هي استكمال لرحلات كويتية اغاثية سابقة موضحا أن حمولة هذه الرحلة عبارة عن سيارة اسعاف حديثة مجهزة بالمعدات المخصصة لغرف العناية المركزة لإجراء العمليات الجراحية العاجلة لأهل غزة.
وأضاف المسباح أن سيارة الاسعاف تم تجهيزها بالكامل من الجمعيات الخيرية الكويتية المنضوية تحت مظلة جمعية الاغاثة الكويتية لتضاف إلى سيارات اسعاف تم ارسالها في الأيام الماضية عبر الجسر الجوي.
وأوضح أن نصف سيارات الاسعاف مجهزة لعمليات الانعاش المبكر ونصفها الاخر للإسعافات الأولية وللجراحات البسيطة والمتوسطة.
وأوضح أن 24 جمعية خيرية كويتية تضامنت مع بعضها لتجهيز المساعدات الانسانية الاغاثية لأهل غزة التي تضمنت مستلزمات طبية ومواد غذائية ومستلزمات اسعاف أولية مؤكدا استمرار هذه المساعدات الى أن تنتهي الأزمة.
من جانبه قال ممثل الجمعية الكويتية للإغاثة طارق الباطني إن الجمعيات الخيرية داخل الكويت ومنذ بداية عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة اتحدت تحت مظلة الجمعية الكويتية للإغاثة.
وأضاف الباطني أنه جرى لتنسيق بين هذه الجمعيات والتنسيق كذلك مع وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الدفاع الكويتية ممثلة بالقوة الجوية من أجل تسيير الجسر الجوي وايصال المساعدات الإنسانية الكويتية لأهل غزة.
وأكد أنه منذ بداية الأزمة في قطاع غزة حتى الآن لم تقف المساعدات وستستمر موضحا أن المساعدات الإنسانية الكويتية لأهل القطاع عبارة عن مساعدات نوعية تلبي احتياجات الاشقاء في غزة.
وأشاد بفزعة الشعب الكويتي منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي مشددا على أن الكويتيين لم يقصروا في تقديم المساعدات الانسانية لأهل القطاع.
وأعرب عن الشكر لأهل الخير في الكويت ومصر التي وقفت هذه الوقفة العروبية وفتحت مطار العريش الدولي ومعبر رفح الحدودي مع غزة من أجل ايصال هذه المساعدات سائلا الله ان يزيل هذه الغمة عن أهل غزة.
من جهته أشاد مدير جمعية نادي الخير محمد الكاظمي بالتعاون الكبير بين الجمعيات الخيرية الكويتية التي تسابقت على تقديم المساعدات الانسانية لأهل غزة مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي "قضيتنا الأولى".
وشدد الكاظمي على أن المساعدات الكويتية الانسانية لأهل غزة ستستمر مؤكدا أن هذا الدعم لا يأتي إلا بدعم أهل الكويت وفزعتهم الكبيرة المعروفين بها تجاه أشقائهم في غزة.
وأشار الى دخول المساعدات الانسانية الكويتية الى قطاع غزة وتسليمها خصوصا للمستشفيات والمحتاجين مؤكدا أن هذا الدعم الانساني لا يأتي إلا بدعم أهل الخير في دولة الكويت المعروفين بعطائهم الإنساني.
وأعرب عن الشكر لمؤسسات الدولة الكويتية ممثلة في وزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل والدفاع وأهل الخير في الكويت على جهودهم المتواصلة لإيصال المساعدات الانسانية لإغاثة أهل غزة وتلبية احتياجاتهم في هذه الاوقات العصيبة.
وبلغ حجم المساعدات الانسانية الاغاثية الكويتية التي وصلت الى مطار العريش حتى اليوم عبر 12 طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية 290 طنا شملت مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات معيشية وتضمنت ايضا 16 سيارة اسعاف. (النهاية)
م م / ه س ص
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