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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة بمخيم جباليا في غزة

11/4/2023 2:38:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 4 - 11 - (كونا) -- أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت بشدة القصف الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة التي تأوي آلاف النازحين في مخيم جباليا بقطاع غزة الفلسطيني.
وندد البديوي في بيان نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون بالهجمات الإسرائيلية الوحشية المتكررة والمستمرة على المستشفيات ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة في انتهاك واضح وصريح من الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني.
وأكد الأمين العام على الموقف الثابت لمجلس التعاون الداعي إلى وقف العدوان على قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين والمؤسسات الفلسطينية والدولية التي تقدم الخدمات الإغاثية والأساسية للمواطنين مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والقيام بمسؤولياته لوقف التصرفات الإسرائيلية الوحشية والسعي نحو حل سياسي للأزمة.
واليوم استشهد 15 فلسطينيا وأصيب 70 آخرون في قصف لقوات الاحتلال لمدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمالي القطاع والتي تؤوي الاف النازحين الفلسطينيين. (النهاية) ع س / ه س ص

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