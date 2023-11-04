الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة بمخيم جباليا في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 4 - 11 - (كونا) -- أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت بشدة القصف الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة التي تأوي آلاف النازحين في مخيم جباليا بقطاع غزة الفلسطيني.
وندد البديوي في بيان نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون بالهجمات الإسرائيلية الوحشية المتكررة والمستمرة على المستشفيات ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة في انتهاك واضح وصريح من الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني.
وأكد الأمين العام على الموقف الثابت لمجلس التعاون الداعي إلى وقف العدوان على قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين والمؤسسات الفلسطينية والدولية التي تقدم الخدمات الإغاثية والأساسية للمواطنين مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والقيام بمسؤولياته لوقف التصرفات الإسرائيلية الوحشية والسعي نحو حل سياسي للأزمة.
واليوم استشهد 15 فلسطينيا وأصيب 70 آخرون في قصف لقوات الاحتلال لمدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمالي القطاع والتي تؤوي الاف النازحين الفلسطينيين. (النهاية) ع س / ه س ص
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