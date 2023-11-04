وزيرا خارجية الأردن ومصر يطالبان بوقف إطلاق النار في غزة فورا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 4 - 11 (كونا) -- طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري اليوم السبت بوقف إطلاق النار في غزة على الفور وتأمين الوصول المستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزيرا الخارجية الأردني والمصري مع نظيرهما الأمريكي أنتوني بلينكن في ختام اجتماع ضم وزراء خارجية خمس دول عربية وبلينكن في العاصمة الاردنية عمان.
وقال الصفدي إنه لا يمكن تبرير ما يحدث في غزة على أنه دفاع عن النفس مع التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتزام الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي وعدم تهجير الفلسطينيين.
وأضاف "جرائم القتل وجرائم الحرب يجب أن تتوقف" ويجب إنهاء تحصين الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا أن هذه الحرب لن تجلب الامن ولن تحقق الاستقرار في المنطقة.
وأعرب قلقه من الأوضاع في الضفة الغربية والسماح للمستوطنين بقتل الفلسطينيين الأبرياء.
وردا على سؤال عن مستقبل غزة قال الصفدي "لا نعلم ما ستكون عليه غزة في نهاية هذه الحرب" وأضاف "لكن ما نركز عليه هو وقف العنف وإيجاد واقع بديل للاحتلال ودائرة العنف التي نشهدها وايجاد افاق للعودة إلى حل الدولتين مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي المحتل يرتكب جرائم حرب ولا يمكن ان يكون فوق القانون الدولي.
أما وزير الخارجية المصري سامح شكري فأكد أن سياسة العقاب الجماعي والقتل الجاري في غزة ومحاولة تهجير الفلسطينيين لا يمكن أن تكون دفاعا عن النفس.
وأضاف "نطالب بوقف فوري لإطلاق النار دون قيد أو شرط والعمل على تأمين المساعدات بطريقة مستدامة وضرورة العمل للوصول إلى حل الدولتين.
وتابع "البحث في مستقبل غزة سابق لأوانه وإنما يجب التركيز على وقف العنف وهو مسؤولية المجتمع الدولي".
من جانبه حث وزير الخارجية الأمريكي الاحتلال الإسرائيلي على "مراعاة الإجراءات التي تحد من الضرر الواقع على المدنيين وضمان وصول المساعدات إليهم".
وضم الاجتماع وزراء خارجية الأردن ومصر والإمارات والسعودية وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي وجرى خلاله البحث في تداعيات وسبل إنهاء هذا تدهور الخطير في غزة الذي يهدد أمن المنطقة برمته. (النهاية)
ع م ن / ه س ص
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