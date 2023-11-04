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وزيرا خارجية الأردن ومصر يطالبان بوقف إطلاق النار في غزة فورا

11/4/2023 2:38:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 4 - 11 (كونا) -- طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري اليوم السبت بوقف إطلاق النار في غزة على الفور وتأمين الوصول المستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزيرا الخارجية الأردني والمصري مع نظيرهما الأمريكي أنتوني بلينكن في ختام اجتماع ضم وزراء خارجية خمس دول عربية وبلينكن في العاصمة الاردنية عمان.
وقال الصفدي إنه لا يمكن تبرير ما يحدث في غزة على أنه دفاع عن النفس مع التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتزام الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي وعدم تهجير الفلسطينيين.
وأضاف "جرائم القتل وجرائم الحرب يجب أن تتوقف" ويجب إنهاء تحصين الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا أن هذه الحرب لن تجلب الامن ولن تحقق الاستقرار في المنطقة.
وأعرب قلقه من الأوضاع في الضفة الغربية والسماح للمستوطنين بقتل الفلسطينيين الأبرياء.
وردا على سؤال عن مستقبل غزة قال الصفدي "لا نعلم ما ستكون عليه غزة في نهاية هذه الحرب" وأضاف "لكن ما نركز عليه هو وقف العنف وإيجاد واقع بديل للاحتلال ودائرة العنف التي نشهدها وايجاد افاق للعودة إلى حل الدولتين مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي المحتل يرتكب جرائم حرب ولا يمكن ان يكون فوق القانون الدولي.
أما وزير الخارجية المصري سامح شكري فأكد أن سياسة العقاب الجماعي والقتل الجاري في غزة ومحاولة تهجير الفلسطينيين لا يمكن أن تكون دفاعا عن النفس.
وأضاف "نطالب بوقف فوري لإطلاق النار دون قيد أو شرط والعمل على تأمين المساعدات بطريقة مستدامة وضرورة العمل للوصول إلى حل الدولتين.
وتابع "البحث في مستقبل غزة سابق لأوانه وإنما يجب التركيز على وقف العنف وهو مسؤولية المجتمع الدولي".
من جانبه حث وزير الخارجية الأمريكي الاحتلال الإسرائيلي على "مراعاة الإجراءات التي تحد من الضرر الواقع على المدنيين وضمان وصول المساعدات إليهم".
وضم الاجتماع وزراء خارجية الأردن ومصر والإمارات والسعودية وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي وجرى خلاله البحث في تداعيات وسبل إنهاء هذا تدهور الخطير في غزة الذي يهدد أمن المنطقة برمته. (النهاية)

ع م ن / ه س ص



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