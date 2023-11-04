زيلينسكي يعترف بأن حرب غزة حولت التركيز بعيدا عن أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 4 - 11 (كونا) -- اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد حول التركيز الدولي بعيدا عن أوكرانيا.
وقال زيلنيسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كييف "من الواضح أن الحرب في الشرق الأوسط تستحوذ على بؤرة الاهتمام (من أوكرانيا). وهذا هو أحد أهداف الاتحاد الروسي. لقد فهموا أن التركيز سيتم تحويله عن أوكرانيا.. نحن نرى هذه النتائج".
وأضاف أن أوكرانيا "ستتغلب على هذا التحدي".
وردا على سؤال حول تقارير إعلامية تفيد بأن مسؤولين أمريكيين واوروبيين بدأوا يتحدثون مع نظرائهم الأوكرانيين حول محادثات سلام محتملة مع روسيا قال "لا أعرف من ينشر هذه المعلومات وما السبب."
وأضاف "لا يوجد زعيم للولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطا علينا للجلوس على طاولة المفاوضات للتنازل عن شيء ما لروسيا مؤكدا أن هذا لم يحدث أبدا ولن يحدث أبدا.
لكنه أشار إلى أن "الناس سئموا الحرب".
من جانبها قالت فون دير لاين إن أوكرانيا "دولة ذات سيادة وتتخذ قرارا سياديا" وأثنت على خطة زيلينسكي للسلام المكونة من 10 نقاط والتي أعقبتها اجتماعات مستشاري الأمن القومي في كوبنهاغن وجدة ومالطا بشأن هذه القضية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية التي تزور أوكرانيا اليوم "هذا يظهر أنك تأخذ زمام المبادرة أثناء خوض حرب".
ويشير مراقبون إلى أن زيلينسكي وفون دير لاين لم ينفيا عقد مثل هذه اللقاءات بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين بشأن محادثات السلام مع روسيا.
وعلى صعيد آخر قالت فون دير لاين "قريبا جدا سنقترح على الدول الأعضاء الحزمة ال12 من العقوبات" (على روسيا).
وستتضمن حزمة العقوبات فرض حظر جديد على الاستيراد والتصدير والحد من أسعار النفط.
وفي إشارة إلى موضوع العائدات من الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا التي تقدر ب 200 مليار يورو (214 مليار دولار) قالت إن العائدات تتراكم كل يوم.
وأضاف "نعتقد أن هذه الأرباح يجب أن تذهب إلى إعادة بناء أوكرانيا. ولهذا السبب ستقدم المفوضية قريبا جدا مقترحا يسمح بحدوث ذلك". (النهاية)
ن خ / م م ج
MENAFN04112023000071011013ID1107371781
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