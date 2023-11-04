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زيلينسكي يعترف بأن حرب غزة حولت التركيز بعيدا عن أوكرانيا

11/4/2023 2:38:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 4 - 11 (كونا) -- اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد حول التركيز الدولي بعيدا عن أوكرانيا.
وقال زيلنيسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كييف "من الواضح أن الحرب في الشرق الأوسط تستحوذ على بؤرة الاهتمام (من أوكرانيا). وهذا هو أحد أهداف الاتحاد الروسي. لقد فهموا أن التركيز سيتم تحويله عن أوكرانيا.. نحن نرى هذه النتائج".
وأضاف أن أوكرانيا "ستتغلب على هذا التحدي".
وردا على سؤال حول تقارير إعلامية تفيد بأن مسؤولين أمريكيين واوروبيين بدأوا يتحدثون مع نظرائهم الأوكرانيين حول محادثات سلام محتملة مع روسيا قال "لا أعرف من ينشر هذه المعلومات وما السبب."
وأضاف "لا يوجد زعيم للولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطا علينا للجلوس على طاولة المفاوضات للتنازل عن شيء ما لروسيا مؤكدا أن هذا لم يحدث أبدا ولن يحدث أبدا.
لكنه أشار إلى أن "الناس سئموا الحرب".
من جانبها قالت فون دير لاين إن أوكرانيا "دولة ذات سيادة وتتخذ قرارا سياديا" وأثنت على خطة زيلينسكي للسلام المكونة من 10 نقاط والتي أعقبتها اجتماعات مستشاري الأمن القومي في كوبنهاغن وجدة ومالطا بشأن هذه القضية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية التي تزور أوكرانيا اليوم "هذا يظهر أنك تأخذ زمام المبادرة أثناء خوض حرب".
ويشير مراقبون إلى أن زيلينسكي وفون دير لاين لم ينفيا عقد مثل هذه اللقاءات بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين بشأن محادثات السلام مع روسيا.
وعلى صعيد آخر قالت فون دير لاين "قريبا جدا سنقترح على الدول الأعضاء الحزمة ال12 من العقوبات" (على روسيا).
وستتضمن حزمة العقوبات فرض حظر جديد على الاستيراد والتصدير والحد من أسعار النفط.
وفي إشارة إلى موضوع العائدات من الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا التي تقدر ب 200 مليار يورو (214 مليار دولار) قالت إن العائدات تتراكم كل يوم.
وأضاف "نعتقد أن هذه الأرباح يجب أن تذهب إلى إعادة بناء أوكرانيا. ولهذا السبب ستقدم المفوضية قريبا جدا مقترحا يسمح بحدوث ذلك". (النهاية)

ن خ / م م ج




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