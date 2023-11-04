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مظاهرات إسرائيلية بالقدس تطالب نتنياهو بالاستقالة

11/4/2023 2:38:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 4 تشرين الثاني (بترا) - قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية ان الآلاف من المواطنين الإسرائيليين شاركوا مساء اليوم السبت في مظاهرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام منزله في القدس الغربية المحتلة، وطالبوه بتقديم استقالته فوراً .
وأوضحت الصحيفة ان مواجهات اندلعت بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية أمام مقر إقامة نتنياهو في شارع غزة بالقدس، تطالب نتنياهو بالاستقالة فورا - هذا بالتزامن مع مظاهرات أخرى لعائلات الأسرى تتجه نحو مقر نتنياهو في القدس أيضا .
--(بترا)
م.ف/أز/ ع ط
04/11/2023 21:21:18

MENAFN04112023000117011021ID1107371780

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