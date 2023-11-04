مظاهرات إسرائيلية بالقدس تطالب نتنياهو بالاستقالة

مظاهرات إسرائيلية بالقدس تطالب نتنياهو بالاستقالة
التاريخ
11/4/2023 2:38:37 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 4 تشرين الثاني (بترا) - قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية ان الآلاف من المواطنين الإسرائيليين شاركوا مساء اليوم السبت في مظاهرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام منزله في القدس الغربية المحتلة، وطالبوه بتقديم استقالته فوراً .
وأوضحت الصحيفة ان مواجهات اندلعت بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية أمام مقر إقامة نتنياهو في شارع غزة بالقدس، تطالب نتنياهو بالاستقالة فورا - هذا بالتزامن مع مظاهرات أخرى لعائلات الأسرى تتجه نحو مقر نتنياهو في القدس أيضا .
--(بترا)
م.ف/أز/ ع ط
04/11/2023 21:21:18
MENAFN04112023000117011021ID1107371780
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