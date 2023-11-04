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تأهل فرق الكرمل وجرش ودوقرة ودير ابي سعيد إلى نصف نهائي دوري الدرجة الثانية

11/4/2023 2:38:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا) - تأهلت فرق الكرمل وجرش ودوقرة ودير أبي سعيد إلى الدور نصف النهائي من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لموسم 2023-2024.
وجاء تأهل الكرمل إلى الدور نصف النهائي بعد تصدره لترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، ليرافقه جرش الذي حل ثانيا بـ 15 نقطة.
في المقابل، تأهل دوقرة إلى ذات الدور بعد أن احتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، وحل دير أبي سعيد بالمركز الثاني بـ 12 نقطة.
ويلتقي في الدور نصف النهائي من البطولة الكرمل مع دير أبي سعيد، ودوقرة مع جرش، حيث تقام مباريات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب، ليصعد الفائزان بمجموع المباراتين لدوري الدرجة الأولى مباشرة، فيما هبطت أندية وادي الريان، مرج الحمام، رباع السرحان وبلعما إلى مصاف الدرجة الثالثة.
وشهدت منافسات الجولة السابعة والأخيرة من البطولة، فوز حرثا على وادي الريان 1-0، وبذات النتيجة تغلب دير أبي سعيد على رباع السرحان، والحصن على دوقرة.
وتغلب شباب حوارة على مرج الحمام 4-0، وفاز الطيبة على سحم 2-0، وجرش على الكرمل 6-4، والخالدية على الوحدة 3-0، فيما أنهى الحكم مواجهة بلعما وغور الصافي في الدقيقة 78 بعد أن كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأخير بـ 11-1، بسبب تناقص فريق بلعما لأقل من 7 لاعبين.
ووفقا لنظام البطولة، تم توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا، ليصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط أخر فريقين من كل مجموعة للدرجة الثالثة.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
04/11/2023 21:08:19

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