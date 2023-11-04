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روسيا : عائدات النفط والغاز ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 18 شهرا

11/4/2023 2:38:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 4 تشرين الثاني (بترا)-أعلنت روسيا، اليوم السبت، أن عائداتها من النفط والغاز في تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 18شهرا مع ارتفاع أسعار النفط، وتوقف الدعم الحكومي لمصافي التكرير.
وقالت وزارة المالية الروسية، في بيان صحفي :" إن حصيلة الضرائب على النفط والغاز في الميزانية ارتفعت بنحو 28 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 1.63 تريليون روبل نحو 17.6 مليار دولار".
--(بترا)
س ح/أز/ ع ط
04/11/2023 21:04:50

MENAFN04112023000117011021ID1107371778

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