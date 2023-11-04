روسيا : عائدات النفط والغاز ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 18 شهرا

روسيا : عائدات النفط والغاز ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 18 شهرا
التاريخ
11/4/2023 2:38:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 4 تشرين الثاني (بترا)-أعلنت روسيا، اليوم السبت، أن عائداتها من النفط والغاز في تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 18شهرا مع ارتفاع أسعار النفط، وتوقف الدعم الحكومي لمصافي التكرير.
وقالت وزارة المالية الروسية، في بيان صحفي :" إن حصيلة الضرائب على النفط والغاز في الميزانية ارتفعت بنحو 28 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 1.63 تريليون روبل نحو 17.6 مليار دولار".
--(بترا)
س ح/أز/ ع ط
04/11/2023 21:04:50
MENAFN04112023000117011021ID1107371778
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