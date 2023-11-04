ارتفاع عدد القتلى في جنود الاحتلال إلى 30 في غزة

ارتفاع عدد القتلى في جنود الاحتلال إلى 30 في غزة
التاريخ
11/4/2023 2:38:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 4 تشرين الثاني (بترا) - قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية مساء اليوم السبت، إن جيش الاحتلال أعلن عن ارتفاع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في المعارك البرية بغزة منذ يوم الثلاثاء الماضي إلى 30 قتيلًا.
وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أعلن مساء اليوم مقتل أربعة جنود في المعارك الدائرة مع المقاومة في غزة.
--(بترا)
م . ف/أز/ ع ط
04/11/2023 21:02:53
MENAFN04112023000117011021ID1107371777
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