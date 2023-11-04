ارتفاع عدد القتلى في جنود الاحتلال إلى 30 في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 4 تشرين الثاني (بترا) - قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية مساء اليوم السبت، إن جيش الاحتلال أعلن عن ارتفاع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في المعارك البرية بغزة منذ يوم الثلاثاء الماضي إلى 30 قتيلًا.

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أعلن مساء اليوم مقتل أربعة جنود في المعارك الدائرة مع المقاومة في غزة.

--(بترا)

م . ف/أز/ ع ط

04/11/2023 21:02:53