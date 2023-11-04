موسكو : تقدم في مفاوضات الإفراج عن الرهائن الروس المحتجزين بغزة

موسكو : تقدم في مفاوضات الإفراج عن الرهائن الروس المحتجزين بغزة
التاريخ
11/4/2023 2:38:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 4 تشرين الثاني (بترا)- أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن موسكو تعمل على إعادة مواطنيها المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة مبينا وجود تقدم في عملية المفاوضات.
وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "هناك تقدم في المفاوضات، موسكو تواصل الحوار، لكن الوضع معقد بسبب عدم وجود طرف واحد يمكنه أن يقرر الإفراج عن هؤلاء الرهائن الذين يحملون الجنسية الروسية".
--(بترا)
س ح/أز/ ع ط
04/11/2023 20:47:32
MENAFN04112023000117011021ID1107371776
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