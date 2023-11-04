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موسكو : تقدم في مفاوضات الإفراج عن الرهائن الروس المحتجزين بغزة

11/4/2023 2:38:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 4 تشرين الثاني (بترا)- أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن موسكو تعمل على إعادة مواطنيها المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة مبينا وجود تقدم في عملية المفاوضات.
وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "هناك تقدم في المفاوضات، موسكو تواصل الحوار، لكن الوضع معقد بسبب عدم وجود طرف واحد يمكنه أن يقرر الإفراج عن هؤلاء الرهائن الذين يحملون الجنسية الروسية".
--(بترا)
س ح/أز/ ع ط
04/11/2023 20:47:32

MENAFN04112023000117011021ID1107371776

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