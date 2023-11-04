حوارية عن قانوني الانتخاب والأحزاب في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 4 تشرين الثاني (بترا)- نظمت مديرية شباب محافظة إربد في بيت شباب إربد اليوم، جلسة حوارية توعوية حول قانوني الانتخاب والأحزاب، بحضور مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني، وبمشاركة 25 شابا وشابة من أعضاء المراكز الشبابية المختلفة في المحافظة.
وقال رئيس قسم الشباب بالهيئة المستقلة للانتخابات علي الجنيدي إن عملية الإصلاح السياسي تحظى بإرادة سياسية من جلالة الملك عبدالله الثاني، لدمج الشباب في الأحزاب السياسية وفتح باب الحوار لتذليل العقبات أمامهم.
بدوره بين مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني أن هذه الجلسة الحوارية تهدف إلى نشر التوعية بالقوانين الناظمة للحياة السياسية في الأردن، والحديث عن أبرز التعديلات الجوهرية التي تضمنها قانوني الانتخاب والأحزاب وبخاصة فيما يتعلق بالشباب والمرأة .
بدورهم أكد المشاركون في الجلسة ضرورة تكثيف الحملات التعريفية بالقانون الجديد وآلية التصويت إعلاميا أو عبر ورشات عمل توعوية وتعزيزها بالنشرات الخاصة بها .
--(بترا)
ع ع/أز/ ع ط
04/11/2023 20:46:23
MENAFN04112023000117011021ID1107371775
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