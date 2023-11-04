حوارية عن قانوني الانتخاب والأحزاب في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 4 تشرين الثاني (بترا)- نظمت مديرية شباب محافظة إربد في بيت شباب إربد اليوم، جلسة حوارية توعوية حول قانوني الانتخاب والأحزاب، بحضور مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني، وبمشاركة 25 شابا وشابة من أعضاء المراكز الشبابية المختلفة في المحافظة.

وقال رئيس قسم الشباب بالهيئة المستقلة للانتخابات علي الجنيدي إن عملية الإصلاح السياسي تحظى بإرادة سياسية من جلالة الملك عبدالله الثاني، لدمج الشباب في الأحزاب السياسية وفتح باب الحوار لتذليل العقبات أمامهم.

بدوره بين مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني أن هذه الجلسة الحوارية تهدف إلى نشر التوعية بالقوانين الناظمة للحياة السياسية في الأردن، والحديث عن أبرز التعديلات الجوهرية التي تضمنها قانوني الانتخاب والأحزاب وبخاصة فيما يتعلق بالشباب والمرأة .

بدورهم أكد المشاركون في الجلسة ضرورة تكثيف الحملات التعريفية بالقانون الجديد وآلية التصويت إعلاميا أو عبر ورشات عمل توعوية وتعزيزها بالنشرات الخاصة بها .

--(بترا)

ع ع/أز/ ع ط

04/11/2023 20:46:23

