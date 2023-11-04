الملك يؤكد لوزير الخارجية الأميركي ضرورة وقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية لاستدامة وصول المساعدات إلى القطاع وضمان عدم إعاقة عمل المنظمات الإنسانية الدولية.

ودعا جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى تكثيف الجهود الدولية لإيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة دون انقطاع، ودعم المنظمات الإغاثية العاملة في القطاع.

وأشار جلالة الملك إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، محذرا من أن الحلول العسكرية أو الأمنية لن تنجح.

وأعاد جلالته التأكيد على دعم الأردن المستمر للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، والسفيرة الأميركية في عمان يائل لمبرت، والوفد المرافق لوزير الخارجية الأميركي.

--(بترا)

أز/ع ط

04/11/2023 20:51:49