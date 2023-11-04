قتلى وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة

غزة 4 تشرين الثاني (بترا)- أستشهد 9 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في محيط شارع البساتين بمنطقة عسقولة في حي الزيتون بغزة. كما استشهد ثلاثة مواطنين بقصف الاحتلال لمزرعة دواجن شرق رفح جنوب قطاع غزة كما قصفت طائرات الاحتلال مسجد الرحمة في شارع الصناعة بمدينة غزة. وأستشهد عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال في شارع الهوجا وسط مخيم جباليا شمال القطاع. --(بترا) أش/أز / ع ط 04/11/2023 20:41:24

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