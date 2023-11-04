قتلى وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة

قتلى وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة
التاريخ
11/4/2023 2:38:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 4 تشرين الثاني (بترا)- أستشهد 9 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في محيط شارع البساتين بمنطقة عسقولة في حي الزيتون بغزة.
كما استشهد ثلاثة مواطنين بقصف الاحتلال لمزرعة دواجن شرق رفح جنوب قطاع غزة كما قصفت طائرات الاحتلال مسجد الرحمة في شارع الصناعة بمدينة غزة.
وأستشهد عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال في شارع الهوجا وسط مخيم جباليا شمال القطاع.
--(بترا)
أش/أز / ع ط
04/11/2023 20:41:24
MENAFN04112023000117011021ID1107371773
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