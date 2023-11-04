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آلاف المتظاهرين في مدن المملكة المتحدة لإنهاء الحرب على غزة

11/4/2023 2:38:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 4 تشرين الثاني (بترا)- خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في جميع أنحاء المملكة المتحدة اليوم السبت، للأسبوع الرابع على التوالي مطالبين بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت هيئة بي بي سي أن احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في لندن ومدن بريطانية أخرى تنظم كل يوم سبت منذ بدء الحرب الشهر الماضي.
وأضافت أنه في لندن جرت احتجاجات محلية قبل اندماج آلاف المتظاهرين في ميدان الطرف الأغر في مسيرة قادتها حملة التضامن الفلسطيني، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار.
كما نُظمت مسيرات أخرى مؤيدة للفلسطينيين في بلفاست وإدنبره وكارديف وليفربول وليدز، ومانشستر وشيفيلد، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا بوقف فوري لإطلاق النار.
ونقلت الهيئة عن أحد منظمي الاحتجاج، وهو تحالف أوقفوا الحرب، قوله أن نهاية هذا الأسبوع ستشهد تنظيم سلسلة من الاحتجاجات المحلية في الأحياء والبلدات والمدن في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بدلاً من مسيرة حاشدة.
--(بترا)
رش/أز/ ع ط
04/11/2023 20:39:19

MENAFN04112023000117011021ID1107371772

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