آلاف المتظاهرين في مدن المملكة المتحدة لإنهاء الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 4 تشرين الثاني (بترا)- خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في جميع أنحاء المملكة المتحدة اليوم السبت، للأسبوع الرابع على التوالي مطالبين بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت هيئة بي بي سي أن احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في لندن ومدن بريطانية أخرى تنظم كل يوم سبت منذ بدء الحرب الشهر الماضي.
وأضافت أنه في لندن جرت احتجاجات محلية قبل اندماج آلاف المتظاهرين في ميدان الطرف الأغر في مسيرة قادتها حملة التضامن الفلسطيني، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار.
كما نُظمت مسيرات أخرى مؤيدة للفلسطينيين في بلفاست وإدنبره وكارديف وليفربول وليدز، ومانشستر وشيفيلد، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا بوقف فوري لإطلاق النار.
ونقلت الهيئة عن أحد منظمي الاحتجاج، وهو تحالف أوقفوا الحرب، قوله أن نهاية هذا الأسبوع ستشهد تنظيم سلسلة من الاحتجاجات المحلية في الأحياء والبلدات والمدن في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بدلاً من مسيرة حاشدة.
--(بترا)
رش/أز/ ع ط
04/11/2023 20:39:19
MENAFN04112023000117011021ID1107371772
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