التعاون الإسلامي تدين بشدة جريمة قصف المدارس والمستشفيات بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الثاني (بترا)- أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار جرائم حرب الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها قصف إسرائيلي بالطيران الحربي لمدرسة الفاخورة التابعة للاونروا، واستهداف محيط مستشفى القدس، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
ودعت المنظمة عبر بيان اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف المدنيين و النازحين والمشافي والمدارس والمباني ودور العبادة، وجددت التأكيد على ضرورة فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.
--(بترا)
أ ن/أز / ع ط
04/11/2023 20:37:48
MENAFN04112023000117011021ID1107371771
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