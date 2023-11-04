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التعاون الإسلامي تدين بشدة جريمة قصف المدارس والمستشفيات بغزة

11/4/2023 2:38:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا)- أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار جرائم حرب الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها قصف إسرائيلي بالطيران الحربي لمدرسة الفاخورة التابعة للاونروا، واستهداف محيط مستشفى القدس، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
ودعت المنظمة عبر بيان اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف المدنيين و النازحين والمشافي والمدارس والمباني ودور العبادة، وجددت التأكيد على ضرورة فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.
--(بترا)
أ ن/أز / ع ط
04/11/2023 20:37:48

MENAFN04112023000117011021ID1107371771

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