صحة غزة: الاحتلال يقتل طفلا ويصيب عشرة كل 10 دقائق بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 4 تشرين الثاني (بترا)-قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال يقتل طفلين ويصيب عشرة أطفال كل عشر دقائق خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة.

وأشارت الصحة في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن الاحتلال قتل 3900 طفل وأصاب 8067 من الأطفال بجراح مختلفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأضافت أن 1250طفلاً لا يزالون في عداد مفقودين تحت الأنقاض بسبب القصف الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

--(بترا)

أش/أز/ ع ط

04/11/2023 20:17:15