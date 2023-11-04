صحة غزة: الاحتلال يقتل طفلا ويصيب عشرة كل 10 دقائق بغزة

صحة غزة: الاحتلال يقتل طفلا ويصيب عشرة كل 10 دقائق بغزة
التاريخ
11/4/2023 2:38:24 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 4 تشرين الثاني (بترا)-قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال يقتل طفلين ويصيب عشرة أطفال كل عشر دقائق خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة.
وأشارت الصحة في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن الاحتلال قتل 3900 طفل وأصاب 8067 من الأطفال بجراح مختلفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأضافت أن 1250طفلاً لا يزالون في عداد مفقودين تحت الأنقاض بسبب القصف الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
--(بترا)
أش/أز/ ع ط
04/11/2023 20:17:15
MENAFN04112023000117011021ID1107371770
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