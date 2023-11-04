الأمم المتحدة تكشف عن حاجتها لمليار دولار وربع لغزة والضفة الغربية حالا

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 4 تشرين الثاني (بترا) قدرت الأمم المتحدة تكلفة تلبية الاحتياجات الحرجة لنحو 3 مليون شخص في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة في الفترة من 1 تشرين الأول إلى 31 كانون الأول 2023 بمبلغ 1.2 مليار دولار أميركي.

ومع أن عدد المحتاجين 3.1 مليون شخص إلا ان الفئة المستهدفة هي 2.7 مليون شخص منها 2.2 مليون شخص في غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وسيخصص مبلغ 1.1 مليار دولار لغزة فيما سيكون 95 مليون فقط للمحتاجين في الضفة الغربية في قطاعات الغذاء والدواء والإيواء والنظافة والتعليم وغيرها.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في بيان اليوم أنه "ولكي تتمكن الجهات الفاعلة الإنسانية من تنفيذ هذه الخطة، يجب أن تتغير الظروف التشغيلية الحالية.

وتشمل هذه الظروف ضرورة "أن يكون لدى الجهات الفاعلة الإنسانية إمكانية الوصول الآمن والمستدام إلى جميع الأشخاص المحتاجين، في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية" اضافة الى ضرورة "توفير كميات كافية من الوقود للسماح للعمليات الإنسانية بالعمل".

وكذلك "يجب أن يزداد تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وقال البيان إن حجم الاستجابة ونطاقها، والفترة الزمنية الفاصلة بين الالتزام واستلام الأموال، يعني أننا لا نتوقع أن نرى التنفيذ الكامل للخطة بحلول نهاية عام 2023".

وأشارت الأمم المتحدة الى أهدافها "الاستراتيجية" في فلسطين المحتلة ومنها "حماية حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون تحت الحصار والقيود الأخرى، واحترامها وتعزيزها وفقًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في حين يتم تقديم المسؤولين عن ذلك للمساءلة".

وقال البيان إن الهدف الاستراتيجي هو تلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين المستضعفين الذين يعيشون تحت الاحتلال من خلال توفير خدمات أساسية عالية الجودة وتحسين الوصول إلى الموارد، بما يتوافق مع حقوق الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني.

-- (بترا)





م د/أز/ ع ط

















04/11/2023 19:52:33