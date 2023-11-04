فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 4 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الأحد، لغايات اجراء الصيانة السنوية.

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيكون من 9 صباحا ولغاية 3:30 عصراً في مناطق : ابو سيدو ومثلث السليحات وميدان الرماية ومزرعة العواملة ومضخة 50 في أبو سيدو والمجاورين لمركزي امن الكريمة ودفاع مدني ابو سيدو وعين سلمى وبئر صوفرة ومدرسة ابو سيدو الأساسية.

وأضافت ان الفصل سيشمل أيضا مناطق : حي أبو ايوب وحي الزهور والساخنة والحمامرة من الساعة 8 صباحاً ولغاية 3 عصراً .

--(بترا )

أ غ /أز/ ع ط

04/11/2023 19:50:11