مؤتمر صحفي مشترك للصفدي ونظيريه المصري والأميركي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الثاني(بترا)- رفض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، توصيف الحرب على غزة بالدفاع عن النفس.
وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم السبت مع نظيريه الاميريكي انتوني بلينكن والمصري سامح شكري، عقب اجتماع عمان الذي ضم وزراء خارجية قطر والسعودية والولايات المتحدة الأميركية والأردن والإمارات ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الدول العربية ركزت على أهمية وقف إطلاق النار، مشيرا الى أن القيم الإنسانية والحرص على حماية شعوب المنطقة من ويلات العنف والحرب، تفرض العمل المشترك بشكل غير منقطع لإنهاء هذه الكارثة التي تفجرت في 7 تشرين الأول الماضي وتدهورت إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.
وأشار الى أن الحوار في الاجتماع كان شفافا يعكس مواقف عربية وأميركية متباينة بما يجب فعله فورا لإنهاء هذه الكارثة .
وقال أن المواقف أكدت على ضرورة إيصال المساعدات الكافية فورا إلى قطاع غزة ووقف تهجير الفلسطينيين.
وبين أن القتل وجرائم الحرب يجب أن تتوقف وتحصين إسرائيل من القانون الدولي يجب أن ينتهي، لافتا إلى أن هذه الحرب لن تجلب لإسرائيل أمنا ولن تحقق في المنطقة استقرارا.
واكد إن الكل يريد السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين سبيلا لضمان امن المنطقة والفلسطينيين والإسرائيليين وكل شعوب المنطقة.
وطالب الصفدي بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب ، مؤكدا ضرورة إيصال المساعدات الكافية فورا إلى قطاع غزة ووقف تهجير الفلسطينيين.
وأعرب الصفدي عن قلقه من الأوضاع في الضفة الغربية حيث يسمح للمستوطنين بقتل الفلسطينيين الأبرياء.
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الجهود المشتركة ضرورية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورأى أن التوصل لوقف إطلاق النار الآن سيمكن حركة حماس من تجميع قواها وإعادة ما قامت به في السابع من تشرين الأول الماضي.
وأشار إلى الحديث عن الحاجة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، وواشنطن تدعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد حركة حماس.
وقال إن "على إسرائيل اتخاذ كل الحذر لتخفيض عدد الضحايا بين المدنيين ونقلت للإسرائيليين الجمعة خطوات إضافية لاتخاذها في هذا الشأن"
وتحدث بلينكن، عن وجود تركيز على تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعن حاجة لوقف مؤقت للأعمال العسكرية لإيصال المواد الإغاثية.
وقال، إنه قضى كثيرا من الوقت للتشاور مع الحكومة الإسرائيلية ومع مصر والأمم المتحدة لوضع قناة لإيصال المساعدات إلى غزة.
وأشار إلى وجود 100 شاحنة تدخل يوميا إلى قطاع غزة وذلك غير كاف، وتحدث عن العمل على توسيع الوصول للمساعدات الإنسانية والتأكد من وصولها إلى من يحتاجها ووضع البنية التحتية اللازمة لاستيعاب المساعدات واستخدامها وتوزيعها.
كما أشار لوجود أسباب تدعو لوضع وقف مؤقت للأعمال العسكرية لإيصال المساعدات، وقال: اتفقنا مع إسرائيل على كيفية تحقيق ذلك.
من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن أحداث القتل المؤسفة التي نشهدها في قطاع غزة لا يمكن تبريرها، ولن نقبل بالدخول في جدل لا طائل منه لتبرير الممارسات المدانة باعتبارها دفاعا عن النفس.
وطالب شكري بوقف فوري لإطلاق النار وتوقف إسرائيل عن تعطيل دخول المساعدات الإنسانية وضمان النفاذ الآمن والسريع لها، مضيفاً: على المجتمع الدولي التوصل لوقف إطلاق نار والحيلولة دون استمرار العنف.
--(بترا)
ص خ/أز / ع ط
04/11/2023 19:49:27
MENAFN04112023000117011021ID1107371766