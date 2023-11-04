مؤتمر صحفي مشترك للصفدي ونظيريه المصري والأميركي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني(بترا)- رفض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، توصيف الحرب على غزة بالدفاع عن النفس.

وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم السبت مع نظيريه الاميريكي انتوني بلينكن والمصري سامح شكري، عقب اجتماع عمان الذي ضم وزراء خارجية قطر والسعودية والولايات المتحدة الأميركية والأردن والإمارات ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الدول العربية ركزت على أهمية وقف إطلاق النار، مشيرا الى أن القيم الإنسانية والحرص على حماية شعوب المنطقة من ويلات العنف والحرب، تفرض العمل المشترك بشكل غير منقطع لإنهاء هذه الكارثة التي تفجرت في 7 تشرين الأول الماضي وتدهورت إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وأشار الى أن الحوار في الاجتماع كان شفافا يعكس مواقف عربية وأميركية متباينة بما يجب فعله فورا لإنهاء هذه الكارثة .

وقال أن المواقف أكدت على ضرورة إيصال المساعدات الكافية فورا إلى قطاع غزة ووقف تهجير الفلسطينيين.

وبين أن القتل وجرائم الحرب يجب أن تتوقف وتحصين إسرائيل من القانون الدولي يجب أن ينتهي، لافتا إلى أن هذه الحرب لن تجلب لإسرائيل أمنا ولن تحقق في المنطقة استقرارا.

واكد إن الكل يريد السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين سبيلا لضمان امن المنطقة والفلسطينيين والإسرائيليين وكل شعوب المنطقة.

وطالب الصفدي بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب ، مؤكدا ضرورة إيصال المساعدات الكافية فورا إلى قطاع غزة ووقف تهجير الفلسطينيين.

وأعرب الصفدي عن قلقه من الأوضاع في الضفة الغربية حيث يسمح للمستوطنين بقتل الفلسطينيين الأبرياء.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الجهود المشتركة ضرورية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورأى أن التوصل لوقف إطلاق النار الآن سيمكن حركة حماس من تجميع قواها وإعادة ما قامت به في السابع من تشرين الأول الماضي.

وأشار إلى الحديث عن الحاجة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، وواشنطن تدعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد حركة حماس.

وقال إن "على إسرائيل اتخاذ كل الحذر لتخفيض عدد الضحايا بين المدنيين ونقلت للإسرائيليين الجمعة خطوات إضافية لاتخاذها في هذا الشأن"

وتحدث بلينكن، عن وجود تركيز على تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعن حاجة لوقف مؤقت للأعمال العسكرية لإيصال المواد الإغاثية.

وقال، إنه قضى كثيرا من الوقت للتشاور مع الحكومة الإسرائيلية ومع مصر والأمم المتحدة لوضع قناة لإيصال المساعدات إلى غزة.

وأشار إلى وجود 100 شاحنة تدخل يوميا إلى قطاع غزة وذلك غير كاف، وتحدث عن العمل على توسيع الوصول للمساعدات الإنسانية والتأكد من وصولها إلى من يحتاجها ووضع البنية التحتية اللازمة لاستيعاب المساعدات واستخدامها وتوزيعها.

كما أشار لوجود أسباب تدعو لوضع وقف مؤقت للأعمال العسكرية لإيصال المساعدات، وقال: اتفقنا مع إسرائيل على كيفية تحقيق ذلك.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن أحداث القتل المؤسفة التي نشهدها في قطاع غزة لا يمكن تبريرها، ولن نقبل بالدخول في جدل لا طائل منه لتبرير الممارسات المدانة باعتبارها دفاعا عن النفس.

وطالب شكري بوقف فوري لإطلاق النار وتوقف إسرائيل عن تعطيل دخول المساعدات الإنسانية وضمان النفاذ الآمن والسريع لها، مضيفاً: على المجتمع الدولي التوصل لوقف إطلاق نار والحيلولة دون استمرار العنف.

--(بترا)





ص خ/أز / ع ط

04/11/2023 19:49:27