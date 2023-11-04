الفيصلي يستثمر مباراته أمام السد القطري لدعم الأهل في غزة

الفيصلي يستثمر مباراته أمام السد القطري لدعم الأهل في غزة
التاريخ
11/4/2023 2:38:05 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الثاني (بترا) - قرر النادي الفيصلي تخصيص ريع تذاكر المنصة الرئيسية لملعب ستاد عمان الدولي، في المباراة أمام السد القطري، لصالح دعم الأشقاء في غزة.
ويلتقي الفيصلي مع فريق السد القطري يوم الاثنين المقبل، على ستاد عمان في إطار منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
كما قرر النادي الفيصلي أيضا اقتطاع دينار من تذاكر الدرجات الأخرى في ستاد عمان في المباراة أمام السد لصالح دعم الأشقاء في غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
خ خ/أز / ع ط
04/11/2023 19:30:09
MENAFN04112023000117011021ID1107371765
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