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الفيصلي يستثمر مباراته أمام السد القطري لدعم الأهل في غزة

11/4/2023 2:38:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا) - قرر النادي الفيصلي تخصيص ريع تذاكر المنصة الرئيسية لملعب ستاد عمان الدولي، في المباراة أمام السد القطري، لصالح دعم الأشقاء في غزة.
ويلتقي الفيصلي مع فريق السد القطري يوم الاثنين المقبل، على ستاد عمان في إطار منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
كما قرر النادي الفيصلي أيضا اقتطاع دينار من تذاكر الدرجات الأخرى في ستاد عمان في المباراة أمام السد لصالح دعم الأشقاء في غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
خ خ/أز / ع ط
04/11/2023 19:30:09

MENAFN04112023000117011021ID1107371765

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