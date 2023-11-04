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السيسي وميقاتي يؤكدان ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لاحتواء الموقف بغزة

11/4/2023 2:38:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 4 تشرين الثاني ( بترا)-بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم السبت في القاهرة، الجهود التي تقوم بها مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية بقطاع غزة".
وشدد الرئيس المصري على "ثبات الدعم المصري لمؤسسات الدولة اللبنانية بما يحافظ على استقرار لبنان وأمن شعبها".
وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان لها، تأكيد السيسي وميقاتي "ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته من خلال العمل المكثف على احتواء الموقف في غزة وتجنب توسع نطاق العنف".
--(بترا)
ان/أز / ع ط
04/11/2023 19:28:49

MENAFN04112023000117011021ID1107371764

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