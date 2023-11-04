السيسي وميقاتي يؤكدان ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لاحتواء الموقف بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 4 تشرين الثاني ( بترا)-بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم السبت في القاهرة، الجهود التي تقوم بها مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية بقطاع غزة".
وشدد الرئيس المصري على "ثبات الدعم المصري لمؤسسات الدولة اللبنانية بما يحافظ على استقرار لبنان وأمن شعبها".
وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان لها، تأكيد السيسي وميقاتي "ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته من خلال العمل المكثف على احتواء الموقف في غزة وتجنب توسع نطاق العنف".
--(بترا)
ان/أز / ع ط
04/11/2023 19:28:49
MENAFN04112023000117011021ID1107371764
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