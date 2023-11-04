القسام تعلن قتل 5 جنود إسرائيليين شمالي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 4 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم السبت، أنها قتلت 5 جنود إسرائيليين وأصابت آخرين، في اشتباكات شمال غرب مدينة غزة.
وقالت في بيان، إن مقاتلي القسام اشتبكوا مع قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى شمال غرب مدينة غزة بالأسلحة الرشاشة والقنابل، وأنهم أجهزوا على 5 جنود، وأصابوا آخرين.
وأعلنت أنها قصفت إيلات بصاروخ من نوع "عياش 250" ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أعلنت تدمير آليتين إسرائيليتين متوغلتين جنوب حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، بقذائف "الياسين105"،
--(بترا)
م . ف/ ن ح / ع ط
04/11/2023 19:20:37
MENAFN04112023000117011021ID1107371763
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.