القسام تعلن قتل 5 جنود إسرائيليين شمالي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 4 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم السبت، أنها قتلت 5 جنود إسرائيليين وأصابت آخرين، في اشتباكات شمال غرب مدينة غزة.

وقالت في بيان، إن مقاتلي القسام اشتبكوا مع قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى شمال غرب مدينة غزة بالأسلحة الرشاشة والقنابل، وأنهم أجهزوا على 5 جنود، وأصابوا آخرين.

وأعلنت أنها قصفت إيلات بصاروخ من نوع "عياش 250" ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أعلنت تدمير آليتين إسرائيليتين متوغلتين جنوب حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، بقذائف "الياسين105"،

--(بترا)





م . ف/ ن ح / ع ط

04/11/2023 19:20:37