4609 طلبات من خلال منصة بخدمتكم لشهر تشرين الأول الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الثاني (بترا)- بلغ عدد الطلبات الواردة من خلال منصة بخدمتكم لشهر تشرين الأول الماضي 4609 طلبات متعددة، وبنسبة استجابة 92 بالمئة خلال يومي عمل.
وبحسب منشور لوزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة على حسابه الرسمي على منصة انستجرام اليوم السبت، بلغت نسبة رضا المواطنين عن الحل 62 بالمئة.
وقال: تتطلع الوزارة إلى الوصول لمشاركة أكبر ونسب أفضل خلال الأشهر المقبلة، مثنيا على تواصل المواطن واستجابة المؤسسات، ودعم رئاسة الوزراء في متابعة الاستجابة السريعة.
يشار إلى أنه بحسب خطة تحديث القطاع العام تمت إعادة تفعيل وتشغيل نظام بخدمتكم، والذي يتم من خلاله سماع صوت المواطن بخصوص الخدمات الحكومية والأداء الحكومي لـ 131 مؤسسة من خلال 3 قنوات رقمية (تطبيق بخدمتكم، موقع الحكومة الإلكترونية ومركز الاتصال الوطني) ضمن 5 مجالات (الاستفسارات، الشكاوى، الاقتراحات، الثناء، الإبلاغ عن المخالفات).
--(بترا)
غ ح/أز/ ع ط
04/11/2023 19:25:29
MENAFN04112023000117011021ID1107371762
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