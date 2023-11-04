الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الأولى ينطلق غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الثاني (بترا)- تنطلق غدا الأحد، منافسات الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2023/2024، حيث تقام جميع اللقاءات عند الرابعة عصرا.
ويلتقي أم القطين مع اتحاد الرمثا عصر الأحد على استاد الأمير محمد، ويواجه البقعة نظيره الصريح على ملعب السلط، فيما يستقبل الطرة ضيفه عمان إف سي على ملعب الأمير هاشم.
ويواجه الهاشمية نظيره العربي عصر الاثنين، على استاد الأمير محمد، فيما يلتقي كفرسوم مع السرحان على ملعب الأمير هاشم.
ويستقبل اليرموك ضيفه الجزيرة عصر الثلاثاء على ملعب السلط، فيما يلتقي العالية مع صما على استاد الأمير محمد.
ويتصدر الجزيرة ترتيب الفرق وبالعلامة الكاملة بـ 21 نقطة، يليه الصريح 19، والسرحان 15، والعربي وعمان أف سي 13، والهاشمية 9، واتحاد الرمثا والبقعة وكفرسوم 9، وأم القطين 7، واليرموك 5، وصما والطرة 4، والعالية أخيرا دون نقاط.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ع ط
04/11/2023 19:03:25
MENAFN04112023000117011021ID1107371761
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.