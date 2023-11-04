الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الأولى ينطلق غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا)- تنطلق غدا الأحد، منافسات الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2023/2024، حيث تقام جميع اللقاءات عند الرابعة عصرا.

ويلتقي أم القطين مع اتحاد الرمثا عصر الأحد على استاد الأمير محمد، ويواجه البقعة نظيره الصريح على ملعب السلط، فيما يستقبل الطرة ضيفه عمان إف سي على ملعب الأمير هاشم.

ويواجه الهاشمية نظيره العربي عصر الاثنين، على استاد الأمير محمد، فيما يلتقي كفرسوم مع السرحان على ملعب الأمير هاشم.

ويستقبل اليرموك ضيفه الجزيرة عصر الثلاثاء على ملعب السلط، فيما يلتقي العالية مع صما على استاد الأمير محمد.

ويتصدر الجزيرة ترتيب الفرق وبالعلامة الكاملة بـ 21 نقطة، يليه الصريح 19، والسرحان 15، والعربي وعمان أف سي 13، والهاشمية 9، واتحاد الرمثا والبقعة وكفرسوم 9، وأم القطين 7، واليرموك 5، وصما والطرة 4، والعالية أخيرا دون نقاط.

--(بترا)

خ خ/ ن ح/ع ط

04/11/2023 19:03:25