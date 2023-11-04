الصحة العالمية تدين الهجمات على مستشفيات غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الثاني (بترا)- أدانت منظمة الصحة العالمية، الهجمات الإسرائيلية التي وقعت، أمس الجمعة، قرب مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي في قطاع غزة.
وقالت المنظمة، في بيان اليوم السبت، إنه وفقًا للتقارير، كانت سيارات الإسعاف في مستشفى الشفاء تجلي حالات حرجة من المرضى والمصابين إلى مستشفيات في جنوب قطاع غزة، عندما وقع هجوم على مدخل المستشفى.
وقد وردت تقارير أولية تفيد باستشهاد ما لا يقل عن 13 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 60 آخرين، إضافة إلى تعرض البنية الأساسية للمستشفى وسيارة إسعاف، وقبل ذلك الهجوم، وقع هجوم آخر ألحق أضرارًا بسيارة إسعاف أخرى في القافلة نفسها.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أرسلت في وقت سابق نداءً للمطالبة بالمرور الآمن لقافلة من سيارات الإسعاف تحمل مصابين ومرضى من المستشفى، في محاولة للحد من الضغط على المستشفى الذي تجاوز سعته الاستيعابية بكثير، إضافةً إلى آلاف النازحين الذين اتخذوا منه ملجأً.
كما أُبلغ عن هجومين آخرين في اليوم نفسه في مستشفى القدس أسفرا عن إصابة ما لا يقل عن 21 فلسطينيا، إضافةً إلى هجوم آخر بالقرب من المستشفى الإندونيسي.
وأشارت المنظمة إلى أن الهجمات على الرعاية الصحية، ومنها استهداف المستشفيات وفرض القيود على وصول الإمدادات الأساسية مثل المستلزمات الطبية والوقود والمياه، قد تمثل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
وكررت المنظمة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأكدت الحاجة العاجلة إلى حماية جميع العاملين الصحيين والمرضى ووسائل النقل للرعاية الصحية والمرافق الصحية.
--(بترا)
وز/ن ح
04/11/2023 19:01:40
MENAFN04112023000117011021ID1107371760
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