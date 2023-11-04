الصحة العالمية تدين الهجمات على مستشفيات غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا)- أدانت منظمة الصحة العالمية، الهجمات الإسرائيلية التي وقعت، أمس الجمعة، قرب مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي في قطاع غزة.

وقالت المنظمة، في بيان اليوم السبت، إنه وفقًا للتقارير، كانت سيارات الإسعاف في مستشفى الشفاء تجلي حالات حرجة من المرضى والمصابين إلى مستشفيات في جنوب قطاع غزة، عندما وقع هجوم على مدخل المستشفى.

وقد وردت تقارير أولية تفيد باستشهاد ما لا يقل عن 13 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 60 آخرين، إضافة إلى تعرض البنية الأساسية للمستشفى وسيارة إسعاف، وقبل ذلك الهجوم، وقع هجوم آخر ألحق أضرارًا بسيارة إسعاف أخرى في القافلة نفسها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أرسلت في وقت سابق نداءً للمطالبة بالمرور الآمن لقافلة من سيارات الإسعاف تحمل مصابين ومرضى من المستشفى، في محاولة للحد من الضغط على المستشفى الذي تجاوز سعته الاستيعابية بكثير، إضافةً إلى آلاف النازحين الذين اتخذوا منه ملجأً.

كما أُبلغ عن هجومين آخرين في اليوم نفسه في مستشفى القدس أسفرا عن إصابة ما لا يقل عن 21 فلسطينيا، إضافةً إلى هجوم آخر بالقرب من المستشفى الإندونيسي.

وأشارت المنظمة إلى أن الهجمات على الرعاية الصحية، ومنها استهداف المستشفيات وفرض القيود على وصول الإمدادات الأساسية مثل المستلزمات الطبية والوقود والمياه، قد تمثل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

وكررت المنظمة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأكدت الحاجة العاجلة إلى حماية جميع العاملين الصحيين والمرضى ووسائل النقل للرعاية الصحية والمرافق الصحية.

--(بترا)

وز/ن ح

04/11/2023 19:01:40