وزير الصحة المصري: الطواقم الطبية تعمل على مدار الساعة للتخفيف عن جرحى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 4 تشرين الثاني (بترا)- أكد وزير الصحة والسكان المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، أن الطواقم الطبية في مستشفيات شمالي سيناء تؤدي عملها على مدار الساعة للتخفيف عن الجرحى القادمين من قطاع غزة.
وقال خلال مؤتمر صحفي في مدينة العريش بمحافظة شمالي سيناء، اليوم السبت، إن هناك جاهزية كاملة في مستشفيات القطاع الأول، وهي مستشفيات الشيخ زويد والعريش وبئر العبد، بجانب القطاع الثاني الذي يضم مستشفيات محافظات القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.
وأشار إلى إيفاد بعض الحالات بالفعل إلى مستشفى بورسعيد، وهي حالات تخص الإصابة في العين بالشظايا نظرا للتخصص المتاح هناك.
ولفت إلى أن هناك حالات بصدد إيفادها إلى مجمع الإسماعيلية العام ومعهد ناصر في القاهرة، والاستعداد لاستقبال مصابي الحروق في مستشفى الشيخ زايد التخصصي.
وأوضح الوزير عبد الغفار، أنه لا حاجة لإنشاء مستشفيات ميدانية في سيناء، لان المستشفيات المصرية تستوعب الأعداد القادمة من غزة.
وتفقد الوزير، مستشفى بئر العبد النموذجي والخدمات المقدمة للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين.
--(بترا)
ن ا/ف ج
04/11/2023 19:01:29
MENAFN04112023000117011021ID1107371759
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