Saturday, 04 November 2023 11:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الصحة المصري: الطواقم الطبية تعمل على مدار الساعة للتخفيف عن جرحى غزة

11/4/2023 2:37:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 4 تشرين الثاني (بترا)- أكد وزير الصحة والسكان المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، أن الطواقم الطبية في مستشفيات شمالي سيناء تؤدي عملها على مدار الساعة للتخفيف عن الجرحى القادمين من قطاع غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي في مدينة العريش بمحافظة شمالي سيناء، اليوم السبت، إن هناك جاهزية كاملة في مستشفيات القطاع الأول، وهي مستشفيات الشيخ زويد والعريش وبئر العبد، بجانب القطاع الثاني الذي يضم مستشفيات محافظات القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وأشار إلى إيفاد بعض الحالات بالفعل إلى مستشفى بورسعيد، وهي حالات تخص الإصابة في العين بالشظايا نظرا للتخصص المتاح هناك.

ولفت إلى أن هناك حالات بصدد إيفادها إلى مجمع الإسماعيلية العام ومعهد ناصر في القاهرة، والاستعداد لاستقبال مصابي الحروق في مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وأوضح الوزير عبد الغفار، أنه لا حاجة لإنشاء مستشفيات ميدانية في سيناء، لان المستشفيات المصرية تستوعب الأعداد القادمة من غزة.

وتفقد الوزير، مستشفى بئر العبد النموذجي والخدمات المقدمة للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

--(بترا)


ن ا/ف ج

04/11/2023 19:01:29

MENAFN04112023000117011021ID1107371759

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث