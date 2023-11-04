بورصة عمان تشارك في منتدى الاستثمار العالمي 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا)- شارك المدير التنفيذي لبورصة عمان، مازن الوظائفي، في فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي 2023 الذي عُقد في أبو ظبي، بتنظيم من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وشارك الوظائفي كمتحدث في ثلاث جلسات خلال المنتدى في مناقشات مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة التي انضمت لها بورصة عمان في آذار عام 2016، لتعزيز الشفافية وتحقيق التزام الشركات المُدرجة في البورصة بقضايا المسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة.

وتحدث الوظائفي في الجلسة الأولى التي عقدت بعنوان "الحوار العالمي بشأن مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة "، عن الدور المحوري للبورصات والأسواق المالية والمؤسسات المالية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ودورها في تزويد المستثمرين بالعمليات المتعلقة بالاستدامة في الشركات المدرجة التي أصبحت من المعلومات المهمة للمستثمرين، خاصة المستثمرين المؤسسين وصناديق الاستثمار.

وأشار إلى خطوات بورصة عمان في هذا الشأن، إذ أن الشركات العشرين الكبرى المدرجة في البورصة وكخطوة أولى زودت اعتباراً من هذا العام تقاريرها السنوية المتعلقة بالاستدامة في ضوء تعديل تعليمات الإدراج وإلزام هذه الشركات بذلك، إضافة إلى التطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه الأسواق المالية وسُبل تطويرها.

وشارك الوظائفي في جلسة حوارية حول "معايير الإفصاح للكشف عن المناخ"، موضحاً خطوات البورصة في هذا المجال، إذ أنها وقعت اتفاقية مشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية، تقدم بموجبها المؤسسة الدعم والتدريب لموظفي البورصة والشركات المدرجة لتعزيز معرفتهم ووعيهم وتمكينهم من الإحاطة بجميع القضايا والمسائل المتعلقة بالإفصاح عن الإجراءات التي تقوم بها الشركات لمواجهة تحدي التغير المناخي وإعداد التقارير حول هذه الإجراءات، إضافة إلى دعم تطوير وإطلاق دليل الإفصاح المناخي ليكون دليلا للتنفيذ من قبل الشركات المدرجة.وبذلك تكون بورصة عمان الأولى في المنطقة والخامسة على العالم التي تطلق مثل هذه المبادرة.

كما شارك الوظائفي في الطاولة المستديرة حول" التمويل المستدام لأسواق رأس المال العربية" بمشاركة ممثلين من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين من المنطقة العربية، حيث سلط الضوء على دور الأسواق المالية في تعزيز التمويل المستدام، ودور البورصات العربية في تشجيع إصدار منتجات تمويل مستدام مثل السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة.

وكان، المنتدى عقد تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة" وشارك به أكثر من 7 آلاف من المسؤولين الحكوميين وصُنّاع القرار وقادة الأعمال وخبراء الاستثمار من أكثر من 160 دولة، لمناقشة أبرز التحديات والقضايا المتعلقة بالاستدامة، وكيفية توظيف الموارد المتاحة لتسهيل التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، خاصةً في الدول النامية.

--(بترا)

رش/ ع ط

04/11/2023 18:59:28