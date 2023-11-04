بورصة عمان تشارك في منتدى الاستثمار العالمي 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الثاني (بترا)- شارك المدير التنفيذي لبورصة عمان، مازن الوظائفي، في فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي 2023 الذي عُقد في أبو ظبي، بتنظيم من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وشارك الوظائفي كمتحدث في ثلاث جلسات خلال المنتدى في مناقشات مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة التي انضمت لها بورصة عمان في آذار عام 2016، لتعزيز الشفافية وتحقيق التزام الشركات المُدرجة في البورصة بقضايا المسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة.
وتحدث الوظائفي في الجلسة الأولى التي عقدت بعنوان "الحوار العالمي بشأن مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة "، عن الدور المحوري للبورصات والأسواق المالية والمؤسسات المالية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ودورها في تزويد المستثمرين بالعمليات المتعلقة بالاستدامة في الشركات المدرجة التي أصبحت من المعلومات المهمة للمستثمرين، خاصة المستثمرين المؤسسين وصناديق الاستثمار.
وأشار إلى خطوات بورصة عمان في هذا الشأن، إذ أن الشركات العشرين الكبرى المدرجة في البورصة وكخطوة أولى زودت اعتباراً من هذا العام تقاريرها السنوية المتعلقة بالاستدامة في ضوء تعديل تعليمات الإدراج وإلزام هذه الشركات بذلك، إضافة إلى التطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه الأسواق المالية وسُبل تطويرها.
وشارك الوظائفي في جلسة حوارية حول "معايير الإفصاح للكشف عن المناخ"، موضحاً خطوات البورصة في هذا المجال، إذ أنها وقعت اتفاقية مشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية، تقدم بموجبها المؤسسة الدعم والتدريب لموظفي البورصة والشركات المدرجة لتعزيز معرفتهم ووعيهم وتمكينهم من الإحاطة بجميع القضايا والمسائل المتعلقة بالإفصاح عن الإجراءات التي تقوم بها الشركات لمواجهة تحدي التغير المناخي وإعداد التقارير حول هذه الإجراءات، إضافة إلى دعم تطوير وإطلاق دليل الإفصاح المناخي ليكون دليلا للتنفيذ من قبل الشركات المدرجة.وبذلك تكون بورصة عمان الأولى في المنطقة والخامسة على العالم التي تطلق مثل هذه المبادرة.
كما شارك الوظائفي في الطاولة المستديرة حول" التمويل المستدام لأسواق رأس المال العربية" بمشاركة ممثلين من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين من المنطقة العربية، حيث سلط الضوء على دور الأسواق المالية في تعزيز التمويل المستدام، ودور البورصات العربية في تشجيع إصدار منتجات تمويل مستدام مثل السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة.
وكان، المنتدى عقد تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة" وشارك به أكثر من 7 آلاف من المسؤولين الحكوميين وصُنّاع القرار وقادة الأعمال وخبراء الاستثمار من أكثر من 160 دولة، لمناقشة أبرز التحديات والقضايا المتعلقة بالاستدامة، وكيفية توظيف الموارد المتاحة لتسهيل التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، خاصةً في الدول النامية.
--(بترا)
رش/ ع ط
04/11/2023 18:59:28
MENAFN04112023000117011021ID1107371758
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