5 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال في النصيرات وخانيونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 4 تشرين الثاني (بترا)- استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وأعلنت مصادر طبية استشهاد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
كما استشهد شاب وأصيب آخر في قصف لطائرات الاحتلال قرب المستشفى الأوروبي بمنطقة الفخاري شرق خانيونس جنوبي القطاع.
من جهة أخرى شنت طائرات الاحتلال، سلسلة غارات جوية عنيفة في منطقة تل الهوا غرب غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال مولدات وألواح الطاقة الشمسية ببعض المباني في مدينة غزة.
--(بترا)
أ ش/ ن ح
04/11/2023 18:43:36
MENAFN04112023000117011021ID1107371757
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