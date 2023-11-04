5 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال في النصيرات وخانيونس

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 4 تشرين الثاني (بترا)- استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد شاب وأصيب آخر في قصف لطائرات الاحتلال قرب المستشفى الأوروبي بمنطقة الفخاري شرق خانيونس جنوبي القطاع.

من جهة أخرى شنت طائرات الاحتلال، سلسلة غارات جوية عنيفة في منطقة تل الهوا غرب غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال مولدات وألواح الطاقة الشمسية ببعض المباني في مدينة غزة.

--(بترا)

أ ش/ ن ح

04/11/2023 18:43:36