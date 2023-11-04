الخريشة يلتقي الأمينين العامين لحزبي إرادة والميثاق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا) - التقى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، اليوم السبت في لقاءين منفصلين، الأمينين العامين لحزبي إرادة والميثاق، وذلك ضمن لقاءاته مع الأمناء العامين للأحزاب.

وقال الخريشة، إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن، وإن الجهود الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسعى لوقف العدوان ومنع تهجير الفلسطينيين من مدنهم وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية الطبية.

وتطرق الخريشة، لقرار الحكومة استدعاء السفير الأردني من تل أبيب وإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية عدم السماح لسفيرها بالعودة إلى عمان، مشيراً إلى أن هذا القرار يعبر عن الموقف الأردني تجاه التعنت الإسرائيلي في الاستجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف الحرب، وعدم التزامها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الخريشة، أن الأردن سيبقى شريان الحياة لأهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، برغم الظروف الصعبة عبر المنافذ الحدودية، مشيرا إلى أن قام الأردن بتسيير قوافل من المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة والضفة الغربية بسبب انقطاع سلاسل التوريد من المواد الغذائية والطبية عليهم.

وقال الوزير خلال لقائه كلاً على حدة الأمينين العامين لحزبي إرادة نضال البطاينة، والميثاق الدكتور محمد المومني، إن جلالة الملك لم يتوانَ لحظة في توضيح صورة ما يجري في مختلف المحافل العربية والدولية، وسعى لحشد الرأي العام العالمي مرتكزاً على قرارات الشرعية الدولية.

من جهته ثمن البطاينة ما قامت به الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك باستدعاء السفير الأردني من تــل أبـيـب، ورفض عودة سفير إسرائيل إلى عمّان.

وأكد البطاينة أن المملكة تثبت كل يوم أنه لا يستطيع أحد المزاودة على مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، كما أكد القرار الأردني المشرف أن الشعب والقيادة في ذات الخندق بهذا الخصوص.

بدوره قال المومني، إنه من الضرورة التأكيد على أهمية إبقاء حالة التضامن الشعبي مع الحفاظ على الأمن والإلتزام بتطبيق القانون، وعدم لجوء بعض الفعاليات الشعبية لتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

--(بترا)

م هـ /ن ح/ف ق

04/11/2023 18:15:41

