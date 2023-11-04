إطلاق مبادرة شبابية في إربد عن شهداء غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 4 تشرين الثاني (بترا)- أطلق شباب من محافظة إربد، مبادرة إنسانية بعنوان "شهداء غزة"، اشتملت على توزيع مياه وتمور وقهوة عن أرواح الشهداء في قطاع غزة.

وقال المشرف على المبادرة محمود عبيدات، إن هذه المبادرة تأتي لتكون وسيلة توعية بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء في قطاع غزة والضفة الغربية، ولتأكيد وقوف الشعوب العربية صفا واحدا إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وقالت المتطوعة في المبادرة شهد أبو العسل، نحن كشباب واع و ناضج يجب علينا تقديم الدعم النفسي والمعنوي، وأي نوع من أنواع المساعدة والدعم لأهلنا في غزة وفلسطين المحتلة.

كما نظم ملتقى أروقة للثقافة والفنون، بالتعاون مع مدرسة حنينا الأساسية للبنات، مبادرة لتزيين جدران المدرسة بلوحات وجداريّات تعبر عن الانتماء والولاء للوطن.

وقالت رئيسة الملتقى الشاعرة أماني المبارك، إن المبادرة تعمل على تعزيز دور الفن في المجال التطوعي والمحلّي، رسم عضوا الملتقى الشاعرة أنمار فؤاد منسي، والرسام عبد بني سلامة، جدارية خاصة بفلسطين، للتأكيد على الوحدة والتضامن بين الشعبين والدعم للأشقاء في قطاع غزة.

وأكدت مبارك أن هذه الأعمال التّطوعية ستستمر في جميع المدارس وسيتم تزيينها بشعارات وعبارات وطنيّة وثقافية وبيئية إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي والمحافظة على البيئة، بالإضافة إلى التشاركية مع المجتمع المحلي

--(بترا)

ع ع/ف ق

04/11/2023 18:04:39