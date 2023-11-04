إطلاق مبادرة شبابية في إربد عن شهداء غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 4 تشرين الثاني (بترا)- أطلق شباب من محافظة إربد، مبادرة إنسانية بعنوان "شهداء غزة"، اشتملت على توزيع مياه وتمور وقهوة عن أرواح الشهداء في قطاع غزة.
وقال المشرف على المبادرة محمود عبيدات، إن هذه المبادرة تأتي لتكون وسيلة توعية بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء في قطاع غزة والضفة الغربية، ولتأكيد وقوف الشعوب العربية صفا واحدا إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وقالت المتطوعة في المبادرة شهد أبو العسل، نحن كشباب واع و ناضج يجب علينا تقديم الدعم النفسي والمعنوي، وأي نوع من أنواع المساعدة والدعم لأهلنا في غزة وفلسطين المحتلة.
كما نظم ملتقى أروقة للثقافة والفنون، بالتعاون مع مدرسة حنينا الأساسية للبنات، مبادرة لتزيين جدران المدرسة بلوحات وجداريّات تعبر عن الانتماء والولاء للوطن.
وقالت رئيسة الملتقى الشاعرة أماني المبارك، إن المبادرة تعمل على تعزيز دور الفن في المجال التطوعي والمحلّي، رسم عضوا الملتقى الشاعرة أنمار فؤاد منسي، والرسام عبد بني سلامة، جدارية خاصة بفلسطين، للتأكيد على الوحدة والتضامن بين الشعبين والدعم للأشقاء في قطاع غزة.
وأكدت مبارك أن هذه الأعمال التّطوعية ستستمر في جميع المدارس وسيتم تزيينها بشعارات وعبارات وطنيّة وثقافية وبيئية إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي والمحافظة على البيئة، بالإضافة إلى التشاركية مع المجتمع المحلي
--(بترا)
ع ع/ف ق
04/11/2023 18:04:39
MENAFN04112023000117011021ID1107371746
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