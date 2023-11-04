حوارات المستقبل تنظم ندوة حول الموقف الأردني من العدوان على غزة (إعادة بديلة)

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الثاني (بترا)- وصف خبراء وسياسيون العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني بالهمجي في ظل الانحياز الغربي لإسرائيل.

وثمنوا خلال ندوة نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل في المركز الثقافي اليوم السبت بعنوان "الموقف الأردني من العدوان على غزة واحتمالات على المستقبل" الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك لوقف العدوان على غزة، ولقاءات جلالته واتصالاته مع قادة العالم، وخطابه في الجمعية العمومية وقمة القاهرة.

كما عرضوا للآثار الاقتصادية والسياسية على المنطقة والسيناريوهات المستقبلية بعد الحرب، ولا سيما ما يتعلق بمستقبل القطاع.

وقال رئيس مجلس النواب الأسبق عبد المنعم العودات إن كل العبارات التي يمكن قولها لا تكفي للتعبير عن حجم الفظائع التي تعرض لها أهلنا في غزة، ولا تكفي لوصف حجم الصدمة أمام حقيقة الانحياز الكلي لإسرائيل من قبل دول الغرب.

وأكد أن الأردن جزء من هذه المنطقة التي عرفت كل أشكال الصراعات بين الحضارات والثقافات والديانات والممالك والأعراق عبر مراحل التاريخ القديم وللحديث، لافتا إلى الأبعاد الجغرافية والتاريخية والدينية والاجتماعية التي حكمت الارتباط الوثيق بين الأردن وفلسطين كوحدة واحدة ضمن سوريا الكبرى ووحدة الهدف والمصير.

وأوضح أن الأردن معني بمواجهة أي اعتداء على الشعب الفلسطيني بصرف النظر عن الأسباب أو المعادلات المرتبطة بالأطراف الإقليمية أو الدولية.

وبين أن الأردن لا يقبل المزايدة ولا ينساق لردات الفعل الآنية التي تتلاشى مع الوقت لأن موقفه الثابت مبني على أن منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمته القدس الشريف هو مصلحة أردنية.

وقال إن الموقف الأردني يستمد قوته من مجموعة من العناصر، أهمها الاستراتيجي على مستوى التفكير لدى جلالة الملك عبدالله الثاني الذي قرأ المشهد في وقت مبكر قراءة موضوعية على ضوء التغير الجذري الذي حدث في إسرائيل.

وأكد أن الأردن في حالة اشتباك يومي مع الجانب الإسرائيلي في مسألة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بالإضافة إلى الاشتباك في حل الدولتين الذي ترفضه إسرائيل وتحاول الالتفاف عليه بمشاريع الشرق الأوسط الجديد وصفقة القرن.

وتابع ان جلاله الملك يقف موقفا واضحا بأنه لا بمكن الالتفاف أو القفز على الشعب الفلسطيني، كما لا يمكن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتعاون الاقتصادي الذي تطرحه هذه المشاريع دون إقامه الدولة الفلسطينية المستقلة.

وبين أن الأردن ممثلا بجلاله الملك يمتلك خبرة القراءة الصحيحة للبعدين الإقليمي والقومي فضلا عن إدراكه لطبيعة العلاقة القائمة والمتينة بين المعسكر الغربي وإسرائيل ونقاط القوة والضعف في هذه المعادلات التي تتفاعل بشكل مضطرب، ما يجعل ثبات موقف الأردن بمثابة نقطة مركزية يمكن اللجوء إليها عندما تشعر جميع الأطراف بأن مصالحها مهددة.

وأكد المبادئ التي عرضها جلاله الملك في خطابه أمام الجمعية العامة وقمة القاهرة، وفي مقدمتها مبدأ احترام قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية ورفض جميع الإجراءات أحادية الجانب التي قامت بها إسرائيل لضم وتهويد الأرض الفلسطينية.

ولفت إلى كلمة وزير الخارجية ايمن الصفدي التي جاءت معبرة وركزت على الأسباب التي أدت إلى تفجر الأوضاع من جديد، مشيرا إلى القرار الذي اتخذه الأردن باستدعاء السفير الأردني من إسرائيل.

من جانبه، أشار وزير الاستثمار الأسبق يوسف منصور إلى الآثار الاقتصادية للحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال "بحسب وزارة المالية الإسرائيلية فإن تكلفة الحرب على غزة تصل إلى 2.9 مليار دولار أسبوعيا كنفقات مباشرة، وبلغت كلفه الإجراءات التي اتخذتها حكومة إسرائيل لمساعدة الكيانات الموجودة لديهم 1.5 مليار حتى الآن، وكلفة إجلاء الإسرائيليين تقارب 426 مليون دولار شهريا، فيما بلغت التكاليف القتالية على الجيش حوالي 5 مليار دولار .

ولفت إلى أن البعض يرجح بإن ما أنفقته إسرائيل كتكاليف مباشرة وغير مباشرة في حربها على غزه تجاوز 50 مليار دولار، وفي حال استمرار الحرب أسبوعا آخر ستصل خسارة الناتج الإجمالي إلى 3 مليارات دولار، وسيطرأ انخفاض على النمو الاقتصادي مقارنة مع التوقعات قبل الحرب، كما سيتعطل حوالي 41 بالمئة من القوى العاملة لديهم عن العمل، وفي حال امتد الصراع إلى الحدود اللبنانية فسينخفض النمو هذا العام من 3.4 بالمئة قبل الحرب إلى 2.2 بالمئة.

وأوضح أن تخفيض التوقعات الائتمانية إلى سلبية بحسب الوكالات العالمية، متوقعتا أن يصل العجز في الموازنة الإسرائيلية في نهاية العام الحالي إلى 4 بالمئة، والعام القادم 5 بالمئة، مع استمرار تخفيض التصنيف الائتماني، عدا عن هبوط الشيكل وانخفاض مؤشرات البنوك وخسارة البورصة.

من جانبه، أشار اللواء المتقاعد هشام أحمد خريسات إلى الموقف الأردني المتقدم والدبلوماسية الحكيمة والمتزنة للأردن، مشيرا إلى همجية الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي تخالف جميع قوانين الحرب.

وبين أن المستشفى الميداني الأردني ما زال موجودا في غزة، ويعمل بالرغم من القصف الهمجي لدولة الاحتلال، بطواقمه التي تقترب من 200 شخص بمختلف التخصصات، مشيدا بدورهم الإنساني في هذا المجال.

وأشار إلى دور القوات المسلحة التي قدمت الكثير للقضية الفلسطينية، مستذكرا التضحيات التي قدموها في الحروب والمعارك على الأرض الفلسطينية، مبينا أن موازين القوه غير متكافئة بين دولة الاحتلال التي تمتلك أسلحة متقدمة ومتطورة مقارنة مع المقاومة الفلسطينية.

بدوره، عرض نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني لسيناريوهات المستقبل، مشيرا إلى ردة الفعل الأميركية وتزويدها لإسرائيل بالمعدات والأسلحة.

وعرض لجهود الملك وتلاحم القيادة مع الشعب في هذه القضية التي تعد القضية المركزية الأولى بالنسبة للأردن.

وقال إن الداخل الإسرائيلي سيطرأ عليه خلافات كثيرة قد تغير المشهد السياسي فيها، لافتا إلى بسالة الجيل الفلسطيني على الرغم من همجية العدو وبشاعة أفعاله.

ولفت إلى أن مستقبل إسرائيل لن يكون مرتاحا، وستواجه الكثير من التحديات في المستقبل لأنها تقوم على التوسع العسكري الذي لن يدوم طويلا.

ولفت إلى أن العالم ستتغير نظرته باتجاه القضية الفلسطينية حيث أصبح الآن يطالب بحل الدولتين.

وقال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل إننا نتحاور اليوم حول ما يجري لنا في فلسطين، وما يتعرض له امتدادنا غربي النهر وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، حيث بوصلتنا كما حدد اتجاهها قائد الوطن الذي يجسد نبض شعبه في إجراءات عملية على الأرض، والذي جاء في سياقها استبعاد السفير الإسرائيلي، وهي إجراءات تؤكد موقف الأردنيين التاريخي مما يجري على أرضهم غرب النهر.

--(بترا)





ن ع/ف ج

04/11/2023 17:49:17