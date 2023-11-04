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إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع أدوار تنتظرنا بإربد

11/4/2023 2:37:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 4 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن بإربد اليوم السبت، المرحلة الثالثة من المشروع التدريبي الحواري"أدوار تنتظرنا".
وقال منسق الهيئة بإربد سامر مراشدة، إن المشروع يهدف الى إيجاد قيادات شبابية قادرة على إحداث التغيير من خلال زيادة وعيهم بمختلف القضايا والتحديات الوطنية، وتعزيز ثقافة الحوار السياسي لديهم وربطهم بمراكز الخبرة الرسمية والأهلية وصناع القرار.
وأشار إلى اختيار 30 شابا وشابة من المشاركين بالمرحلتين الأولى والثانية، ليتلقوا تدريبات عملية حول المبادئ الدستورية والأنظمة السياسية، والسلطات الدستورية في الأردن واختصاصها وآليات عملها، ونظرية المواطنة بين الواقع والتطبيق، والنظرية الديمقراطية ووسائلها وخصائصها، إضافة الى جلسات نقاشية حول أبرز مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، والأوراق النقاشية لجلالة الملك" الورقة الثالثة".
وبين أنه لإتاحة المجال للراغبين بالاستفادة من المشروع فإنه يمكنهم تعبئة تقديم طلب الالتحاق على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، والموقع الإلكتروني، وسيتم فرز طلبات التسجيل ضمن لجان مختصة وشروط خاصة بالمشروع إضافة الى مقابلات شخصية.
--(بترا)
ع ع/ ن ح/ف ق
04/11/2023 17:34:55

MENAFN04112023000117011021ID1107371744

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