إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع أدوار تنتظرنا بإربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 4 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن بإربد اليوم السبت، المرحلة الثالثة من المشروع التدريبي الحواري"أدوار تنتظرنا".
وقال منسق الهيئة بإربد سامر مراشدة، إن المشروع يهدف الى إيجاد قيادات شبابية قادرة على إحداث التغيير من خلال زيادة وعيهم بمختلف القضايا والتحديات الوطنية، وتعزيز ثقافة الحوار السياسي لديهم وربطهم بمراكز الخبرة الرسمية والأهلية وصناع القرار.
وأشار إلى اختيار 30 شابا وشابة من المشاركين بالمرحلتين الأولى والثانية، ليتلقوا تدريبات عملية حول المبادئ الدستورية والأنظمة السياسية، والسلطات الدستورية في الأردن واختصاصها وآليات عملها، ونظرية المواطنة بين الواقع والتطبيق، والنظرية الديمقراطية ووسائلها وخصائصها، إضافة الى جلسات نقاشية حول أبرز مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، والأوراق النقاشية لجلالة الملك" الورقة الثالثة".
وبين أنه لإتاحة المجال للراغبين بالاستفادة من المشروع فإنه يمكنهم تعبئة تقديم طلب الالتحاق على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، والموقع الإلكتروني، وسيتم فرز طلبات التسجيل ضمن لجان مختصة وشروط خاصة بالمشروع إضافة الى مقابلات شخصية.
--(بترا)
ع ع/ ن ح/ف ق
04/11/2023 17:34:55
MENAFN04112023000117011021ID1107371744
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