أبو الغيط يوجه نداء عاجلا إلى مجلس الأمن لفرض هدنة إنسانية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 4 تشرين الثاني (بترا)- وجهت الجامعة العربية، نداءً عاجلاً إلى مجلس الأمن تطلبه فيه بالعمل على وقف العدوان فورا وفرض هدنة إنسانية لإدخال المواد الضرورية إلى قطاع غزة لإنقاذ حياة مئات الآلاف من السكان.

وأكد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أن العدوان الإسرائيلي، يُفاقم من الوضع الإنساني في غزة على نحو مروّع وبما يُمكن وصفه فعليًا بحرب إبادة وتطهير عرقي لمئات الآلاف من الفلسطينيين.

وشدد على أن المجاعة صارت احتمالاً قريباً، خاصة أن 1.2 مليون إنسان في غزة كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي قبل بدء العدوان الإسرائيلي، وأن جميع سكان القطاع يواجهون خطر المجاعة ولا يعرفون كيف يحصلون على وجبتهم المقبلة.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، عن أبو الغيط قوله، إن هذا الوضع يوجد أزمة صحية كبرى ويزيد من احتمالات انتقال الأمراض المُعدية، الأمر الذي يفاقمه خروج مستشفيات ووحدات صحية عن الخدمة، ونفاذ وقود المولدات.

وأوضح رشدي، أن أعداد الشاحنات الداخلة من معبر رفح ما زالت أبعد بكثير عن المطلوب لتفادي الأزمة الإنسانية، مُضيفاً أن صعوبات كبيرة تواجه عمليات توزيع المواد الإغاثية والغذاء حتى بعد دخولها للقطاع بسبب نفاد الوقود، واستمرار القصف الإسرائيلي الذي لا يترك ملاذاً آمناً للسكان في غزة ما يحتم فرض هدنة إنسانية لإنقاذ المدنيين وسط جحيم المعارك وخطر المجاعة المُحدقة.

--(بترا)

ن ا/ ن ح/ف ق

04/11/2023 17:14:22